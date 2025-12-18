$42.340.15
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 15661 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 27992 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 44511 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 44517 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 72964 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 40608 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 29116 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 25907 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 23280 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кошта: соглашение о финансировании Украины будет достигнуто, точка

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что к концу саммита ЕС будет принято решение о поддержке Украины. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также подтвердила, что лидеры не покинут саммит без договоренности о финансировании Украины на следующие два года.

Кошта: соглашение о финансировании Украины будет достигнуто, точка

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что до конца саммита ЕС будет принято решение о том, как поддерживать Украину, тем или иным образом, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Я могу гарантировать, что мы будем работать над этим сегодня, если это будет необходимо, завтра. Но мы никогда не покинем этот (Евро)совет без окончательного решения по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы

- сказал Кошта.

Кошта также прокомментировал обеспокоенность премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, сказав: "Он… поднял критические, правовые и технические вопросы очень конструктивно, и Еврокомиссия взялась за решение всех этих вопросов".

Он добавил, что будет найдено решение, которое "обеспечит всю безопасность Бельгии".

Премьер Бельгии об активах РФ перед саммитом ЕС: при условии распределения рисков «прыгнем с этой скалы и будем надеяться, что парашют удержит»18.12.25, 11:54 • 862 просмотра

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также указала, что не покинет здание Justus Lipsius, где будет проходить саммит, пока лидеры не договорятся о способе финансирования Украины.

У нас есть одна конечная цель в этом Евросовете, и это мир для Украины… и для этого Украине нужно безопасное финансирование на следующие два года

- сказала фон дер Ляйен, добавив, что ожидает "интенсивных дискуссий".

"Мы не покинем Евросовет без решения по финансированию Украины на следующие два года", – пообещала она.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Россия рассчитывает на то, что лидеры блока не смогут найти единство сегодня по репарационному кредиту.

"Вопросы, которые подняла Бельгия, мы также обсудили, поэтому я надеюсь, что мы сможем довести это до конца", – сказала она.

Путин рассчитывает на наш провал, поэтому мы не должны ему этого давать. Мы просто не можем позволить себе потерпеть неудачу. Мы должны показать, что мы сильны… В конце концов, единство - это наша сила, и нам нужно решение

- указала Каллас.

Каллас также заявила, что изъятие замороженных активов России для масштабного пакета финансирования для Украины – это сигнал о европейской силе всему миру.

"Это посылает России сильный сигнал о том, что они не могут нас пережить… это также посылает сильный сигнал всем другим игрокам, что Европа принимает решения и сильна", - сказала Каллас.

Президент: решение об использовании замороженных активов РФ зависит от политической воли партнеров18.12.25, 10:32 • 1428 просмотров

Юлия Шрамко

