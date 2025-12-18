Кошта: соглашение о финансировании Украины будет достигнуто, точка

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что до конца саммита ЕС будет принято решение о том, как поддерживать Украину, тем или иным образом, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Я могу гарантировать, что мы будем работать над этим сегодня, если это будет необходимо, завтра. Но мы никогда не покинем этот (Евро)совет без окончательного решения по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы - сказал Кошта.

Кошта также прокомментировал обеспокоенность премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, сказав: "Он… поднял критические, правовые и технические вопросы очень конструктивно, и Еврокомиссия взялась за решение всех этих вопросов".

Он добавил, что будет найдено решение, которое "обеспечит всю безопасность Бельгии".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также указала, что не покинет здание Justus Lipsius, где будет проходить саммит, пока лидеры не договорятся о способе финансирования Украины.

У нас есть одна конечная цель в этом Евросовете, и это мир для Украины… и для этого Украине нужно безопасное финансирование на следующие два года - сказала фон дер Ляйен, добавив, что ожидает "интенсивных дискуссий".

"Мы не покинем Евросовет без решения по финансированию Украины на следующие два года", – пообещала она.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Россия рассчитывает на то, что лидеры блока не смогут найти единство сегодня по репарационному кредиту.

"Вопросы, которые подняла Бельгия, мы также обсудили, поэтому я надеюсь, что мы сможем довести это до конца", – сказала она.

Путин рассчитывает на наш провал, поэтому мы не должны ему этого давать. Мы просто не можем позволить себе потерпеть неудачу. Мы должны показать, что мы сильны… В конце концов, единство - это наша сила, и нам нужно решение - указала Каллас.

Каллас также заявила, что изъятие замороженных активов России для масштабного пакета финансирования для Украины – это сигнал о европейской силе всему миру.

"Это посылает России сильный сигнал о том, что они не могут нас пережить… это также посылает сильный сигнал всем другим игрокам, что Европа принимает решения и сильна", - сказала Каллас.

