«Шахтер» проиграл «Панатинаикосу» в серии пенальти и перешел в Лигу конференций

shakhtar.com

Украинский футбольный клуб "Шахтер" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в серии пенальти уступил греческому "Панатинаикосу" и перешел в Лигу конференций, пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы донецкий "Шахтер" на номинально домашней арене встречался с греческим "Панатинаикосом".

Поединок в Кракове стартовал с атак дончан. На 8-й минуте Элиас пробил из центра штрафной, но мяч пролетел мимо дальней штанги. Через 11 минут Бондаренко попал в защитника, после чего Педро Энрике добивал, но мяч прошел выше ворот. На 38-й минуте Невертон все же направил мяч в ворота соперника, но, к сожалению, из офсайда.

Во втором тайме "Шахтер" продолжал доминировать. Имели шансы забить Очеретько, Невертон и Элиас. Но на 82-й минуте из-за второй желтой карточки был удален Очеретько, и сразу же за чрезмерные эмоции за ним последовал наставник горняков Арда Туран.

Основное время завершилось нулевой ничьей, и матч перешел в овертайм. Он также не выявил победителя, и дело дошло до серии пенальти. В ней сильнее (4:3) оказался "Панатинаикос", который вышел в плей-офф раунд Лиги Европы. В свою очередь "Шахтер" продолжит борьбу в Лиге конференций.

Итоги 3-го квалификационного раунда Лиги Европы таковы: "Шахтер" (Украина) - "Панатинаикос" (Греция) - ответный матч - 0:0, по пенальти - 3:4; первый матч - 0:0.

Дополнение

В плей-офф раунде квалификации Лиги конференций "Шахтер" встретится со швейцарским "Серветтом" (21-го и 28 августа).