"Шахтар" програв "Панатінаїкосу" в серії пенальті та перейшов у Лігу конференцій
Київ • УНН
Донецький Шахтар поступився грецькому Панатінаїкосу в серії пенальті (3:4) у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Тепер Шахтар продовжить боротьбу в Лізі конференцій, де зустрінеться зі швейцарським Серветтом.
Деталі
14 серпня в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи донецький "Шахтар" на номінально домашній арені зустрічався з грецьким "Панатінаїкосом".
Поєдинок у Кракові стартував з атак донеччан. На 8-й хвилині Еліас пробив із центру штрафного, але м'яч пролетів повз дальню стійку. За 11 хвилин Бондаренко влучив у захисника, після чого Педро Енріке добивав, але м'яч пройшов вище воріт. На 38-й хвилині Невертон таки спрямував м'яч у ворота суперника, але, на жаль, з офсайду.
У другому таймі "Шахтар" продовжував домінувати. Мали шанси забити Очеретько, Невертон та Еліас. Але на 82-й хвилині через другу жовту картку був вилучений Очеретько, і відразу ж за надмірні емоції за ним попрямував наставник гірників Арда Туран.
Основний час завершився нульовою нічиєю, і матч перейшов в овертайм. Він також не виявив переможця, і справа дійшла до серії пенальті. У ній сильнішим (4:3) виявився "Панатінаїкос", який вийшов у плей-оф раунд Ліги Європи. Своєю чергою "Шахтар" продовжить боротьбу в Лізі конференцій.
Підсумки 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи такі: "Шахтар" (Україна) - "Панатінаїкос" (Греція) - матч-відповідь - 0:0, по пенальті - 3:4; перший матч - 0:0.
Доповнення
У плей-оф раунді кваліфікації Ліги конференцій "Шахтар" зустрінеться зі швейцарським "Серветтом" (21-го та 28 серпня).