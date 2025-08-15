$41.510.09
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 29544 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 15988 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 89892 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 111280 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 64249 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 64434 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 року
14 серпня, 09:32 • 65578 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 174974 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 92378 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
"Шахтар" програв "Панатінаїкосу" в серії пенальті та перейшов у Лігу конференцій

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Донецький Шахтар поступився грецькому Панатінаїкосу в серії пенальті (3:4) у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Тепер Шахтар продовжить боротьбу в Лізі конференцій, де зустрінеться зі швейцарським Серветтом.

"Шахтар" програв "Панатінаїкосу" в серії пенальті та перейшов у Лігу конференцій
shakhtar.com

Український футбольний клуб "Шахтар" у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи в серії пенальті поступився грецькому "Панатінаїкосу" й перебрався в Лігу конференцій, пише УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

14 серпня в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи донецький "Шахтар" на номінально домашній арені зустрічався з грецьким "Панатінаїкосом". 

Поєдинок у Кракові стартував з атак донеччан. На 8-й хвилині Еліас пробив із центру штрафного, але м'яч пролетів повз дальню стійку. За 11 хвилин Бондаренко влучив у захисника, після чого Педро Енріке добивав, але м'яч пройшов вище воріт. На 38-й хвилині Невертон таки спрямував м'яч у ворота суперника, але, на жаль, з офсайду.

У другому таймі "Шахтар" продовжував домінувати. Мали шанси забити Очеретько, Невертон та Еліас. Але на 82-й хвилині через другу жовту картку був вилучений Очеретько, і відразу ж за надмірні емоції за ним попрямував наставник гірників Арда Туран.

Основний час завершився нульовою нічиєю, і матч перейшов в овертайм. Він також не виявив переможця, і справа дійшла до серії пенальті. У ній сильнішим (4:3) виявився "Панатінаїкос", який вийшов у плей-оф раунд Ліги Європи. Своєю чергою "Шахтар" продовжить боротьбу в Лізі конференцій.

Підсумки 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи такі: "Шахтар" (Україна) - "Панатінаїкос" (Греція) - матч-відповідь - 0:0, по пенальті - 3:4; перший матч - 0:0.

Доповнення

У плей-оф раунді кваліфікації Ліги конференцій "Шахтар" зустрінеться зі швейцарським "Серветтом" (21-го та 28 серпня).

Юлія Шрамко

Спорт
Греція
Україна