«Шахтер» стартовал в плей-офф Лиги конференций ничьей против швейцарского «Серветта»

14:24
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт
21 августа, 10:15
В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов
21 августа, 10:49
Чешский президент Петр Павел: временные территориальные уступки в Украине – «меньшее зло» ради мира
21 августа, 11:10
Зеленская: 44% украинских детей имеют признаки потенциального ПТСР
21 августа, 11:55
Белый дом высмеял идею рф стать одним из гарантов безопасности Украины
18:10
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
14:24
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт
21 августа, 10:15
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
20 августа, 12:11
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22
«Шахтер» стартовал в плей-офф Лиги конференций ничьей против швейцарского «Серветта»

Киев

 • 2 просмотра

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью 1:1 со швейцарским «Серветтом» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Судьба выхода в групповой раунд решится через неделю в Женеве.

«Шахтер» стартовал в плей-офф Лиги конференций ничьей против швейцарского «Серветта»

Донецкий «Шахтер» начал борьбу за выход в групповой раунд футбольной Лиги конференций с ничьей. В первом, номинально домашнем матче плей-офф квалификации, который проходил в польском Кракове, вице-чемпионы Украины не смогли переиграть швейцарский «Серветт», сообщает УНН.

Детали

Поединок начался максимально неудачно для «горняков» — уже на 8-й минуте после подачи в центр штрафной площади французский полузащитник «Серветта» Ламин Фомба пробил мимо Ризныка — 1:0 после первого тайма.

Во второй половине подопечные Арды Турана долго не могли найти пути к воротам номинальных гостей. Впрочем, на 73-й минуте Валерий Бондарь замкнул скидку Марлона Гомеса и установил окончательный счет матча — 1:1.

Добавим, что повторный матч между «Шахтером» и «Серветтом», в котором и решится судьба выхода в групповой раунд Лиги конференций, состоится 28 августа в Женеве.

Напомним

Донецкий Шахтер уступил греческому Панатинаикосу в серии пенальти (3:4) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

19-летний бразилец Лукас Феррейра перешел в «Шахтер»: что известно о новичке
17.08.25, 06:42

Вадим Хлюдзинский

