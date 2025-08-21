«Шахтер» стартовал в плей-офф Лиги конференций ничьей против швейцарского «Серветта»
Киев • УНН
Донецкий «Шахтер» сыграл вничью 1:1 со швейцарским «Серветтом» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Судьба выхода в групповой раунд решится через неделю в Женеве.
Донецкий «Шахтер» начал борьбу за выход в групповой раунд футбольной Лиги конференций с ничьей. В первом, номинально домашнем матче плей-офф квалификации, который проходил в польском Кракове, вице-чемпионы Украины не смогли переиграть швейцарский «Серветт», сообщает УНН.
Детали
Поединок начался максимально неудачно для «горняков» — уже на 8-й минуте после подачи в центр штрафной площади французский полузащитник «Серветта» Ламин Фомба пробил мимо Ризныка — 1:0 после первого тайма.
Во второй половине подопечные Арды Турана долго не могли найти пути к воротам номинальных гостей. Впрочем, на 73-й минуте Валерий Бондарь замкнул скидку Марлона Гомеса и установил окончательный счет матча — 1:1.
Добавим, что повторный матч между «Шахтером» и «Серветтом», в котором и решится судьба выхода в групповой раунд Лиги конференций, состоится 28 августа в Женеве.
Напомним
Донецкий Шахтер уступил греческому Панатинаикосу в серии пенальти (3:4) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
19-летний бразилец Лукас Феррейра перешел в «Шахтер»: что известно о новичке17.08.25, 06:42 • 5053 просмотра