Житомирське Полісся розгромно програє Фіорентині у плейоф кваліфікації Ліги конференцій
Київ • УНН
Житомирське "Полісся" зазнало поразки 0:3 від італійської "Фіорентини" у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Весь другий тайм флорентійці провели у меншості.
Житомирське "Полісся" з розгромної поразки розпочало боротьбу за вихід до групового раунду футбольної Ліги конференцій. У першому, номінально домашньому матчі плейоф кваліфікації, який проходив у словацькому Пряшеві, український клуб поступився італійській "Фіорентині".
Деталі
Набагто більш імениті "гості" почали тиснути на ворота Олега Кудрика з перших хвилин, і одна з атак завершилася автоголом голкіпера "Полісся" - 0:1.
Ще до перерви "фіалки" змогли подвоїти перевагу завдяки голу Госенса - 0:2.
Втім, під завісу першого тайму підопічні Руслана Ротаня отримали несподіваний подарунок від суперника - під час боротьби за м'яч у центрі поля Кін з розвороту вдарив ліктем Едуарда Сарапія у плече, за що отримав пряму червону картку.
Але, навіть граючи у меншості, італійці були сильнішими і у другій половині гри. На 69-й хвилині Гудмундссон встановив остаточний рахунок матчу - 0:3.
Додамо, що повторний між "Поліссям" і "Фіорентиною" відбудеться 28 серпня в італійському Реджо-Емілія.
Нагадаємо
Донецький "Шахтар" із нічиєї розпочав боротьбу за вихід до групового раунду футбольної Ліги конференцій. У першому, номінально домашньому матчі плейоф кваліфікації, який проходив у польському Кракові, віце-чемпіони України не змогли переграти швейцарський "Серветт".
