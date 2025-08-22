$41.380.02
21 серпня, 14:24 • 17785 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 20431 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 26356 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 16330 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 28826 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 69199 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 77385 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 80146 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102131 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 231590 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Житомирське Полісся розгромно програє Фіорентині у плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Житомирське "Полісся" зазнало поразки 0:3 від італійської "Фіорентини" у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Весь другий тайм флорентійці провели у меншості.

Житомирське Полісся розгромно програє Фіорентині у плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Житомирське "Полісся" з розгромної поразки розпочало боротьбу за вихід до групового раунду футбольної Ліги конференцій. У першому, номінально домашньому матчі плейоф кваліфікації, який проходив у словацькому Пряшеві, український клуб поступився італійській "Фіорентині".

Деталі

Набагто більш імениті "гості" почали тиснути на ворота Олега Кудрика з перших хвилин, і одна з атак завершилася автоголом голкіпера "Полісся" - 0:1.

Ще до перерви "фіалки" змогли подвоїти перевагу завдяки голу Госенса - 0:2.

Втім, під завісу першого тайму підопічні Руслана Ротаня отримали несподіваний подарунок від суперника - під час боротьби за м'яч у центрі поля Кін з розвороту вдарив ліктем Едуарда Сарапія у плече, за що отримав пряму червону картку.

Але, навіть граючи у меншості, італійці були сильнішими і у другій половині гри. На 69-й хвилині Гудмундссон встановив остаточний рахунок матчу - 0:3.

Додамо, що повторний між "Поліссям" і "Фіорентиною" відбудеться 28 серпня в італійському Реджо-Емілія.

Нагадаємо

Донецький "Шахтар" із нічиєї розпочав боротьбу за вихід до групового раунду футбольної Ліги конференцій. У першому, номінально домашньому матчі плейоф кваліфікації, який проходив у польському Кракові, віце-чемпіони України не змогли переграти швейцарський "Серветт".

Ліга Європи: “Динамо” на чужому полі поступається ізраїльському “Маккабі”21.08.25, 23:41 • 1816 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Футбол
Італія
Україна