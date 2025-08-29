“Динамо” зіграє в основному раунді Ліги конференцій, а “Полісся” завершило цьогорічну боротьбу на міжнародній арені

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
15:40 • 17375 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 31754 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 100628 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 54366 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 67652 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 107416 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 120922 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104182 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 116738 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84199 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
74%
752мм
Популярнi новини
У Києві з-під завалів витягли ще одну жертву атаки рф: загиблих уже 18Photo28 серпня, 11:55 • 21946 перегляди
Плетенчук: росіяни завдали удару по кораблю ВМС України, є загиблий28 серпня, 12:11 • 11085 перегляди
У Києві призупинили роботу фунікулера: проводяться заходи за участі поліції28 серпня, 13:09 • 5762 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 52465 перегляди
Удар рф по Києву 28 серпня: поліція показала перші кадри після атакиVideo16:19 • 6760 перегляди
Публікації
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
15:40 • 17375 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 52549 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 100630 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 192633 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 195056 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Гутерреш
Реджеп Тайїп Ердоган
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харків
Суми
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 124367 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 154662 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 156383 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 147162 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 177778 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300

“Динамо” зіграє в основному раунді Ліги конференцій, а “Полісся” завершило цьогорічну боротьбу на міжнародній арені

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Київське "Динамо" не змогло пройти до групового етапу Ліги Європи, поступившись "Маккабі" з Тель-Авіва за сумою двох матчів, і продовжить виступи в Лізі конференцій. Житомирське "Полісся" вибуло з Ліги конференцій, програвши "Фіорентині" із загальним рахунком 2:6.

“Динамо” зіграє в основному раунді Ліги конференцій, а “Полісся” завершило цьогорічну боротьбу на міжнародній арені

Київському "Динамо", не дивлячись на мінімальну перемогу проти "Маккабі" - 1:0, не вдалося пробитися до групового етапу Ліги Європи, а у підсумку динамівці продовжать в основному етапі Ліги конференцій. Житомирське "Полісся", яке зазнало прикрої поразки від "Фіорентини", прощається з єврокубками, передає УНН.

Деталі

"Фіорентина" - "Полісся"

Житомирське "Полісся" завітало в гості до італійської "Фіорентини" в рамках матчу-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Через ремонтні роботи на домашньому стадіоні Фіорентини "Артеміо Франкі", поєдинок відбувся на арені команди Сассуоло "Мапеї" в італійському місті Реджо-Емілія. Перший матч житомиряни програли - 3:0, а тому підопічним Ротаня потрібно було забивати мінімум 3 голи, щоб зрівняти рахунок за сумою двох матчів.

Поєдинок розпочався доволі вдало для житомирської команди - Богдан Михайличенко вибивав м’яч вперед, після невдалої обробки м’яча з боку "фіалок", Олександр Назаренко відправив м’яч у порожні ворота - 1:0.

На 14-й хвилині "Полісся" подвоїло перевагу - Толедо Коста класно обробив м’яч п’яткою, прокинув вперед, подав до штрафного, де захисникам вдалося вибити м’яч, який "ліг" точно на ногу Олександру Андрієвському, який шедевральним ударом з-за меж штрафного майданчика зробив рахунок 2:0.

Не дивлячись на потуги "вовків" у другому таймі, "Фіорентині" все таки вдалося скоротити відставання - на 78-й хвилині Робін Госенс подав до штрафного, де ніким не прикритий Додо, пробив повз Кудрика - 1:2 і 4:2 за сумою двох матчів.

Вже на 86-й хвилині завдяки голу Лука Раньєрі "Фіорентина" зрівняла, а ще за 3 хвилини Едін Джеко вивів свою команду вперед.

В результаті - 6:2 на користь "Фіорентини", яка крокує далі до групового етапу Ліги конференцій, а "Полісся", на жаль, не дивлячись на чудову гру, прощається з єврокубками.

Житомирське Полісся розгромно програє Фіорентині у плейоф кваліфікації Ліги конференцій21.08.25, 23:55 • 3294 перегляди

"Динамо" - "Маккабі"

Київське "Динамо" ж грало у кваліфікації Ліги Європи. У польському Любліні на стадіоні "Арена Люблін" відбувся матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи, де кияни протистояли ізраїльському "Маккабі" з Тель-Авіву. Перший поєдинок, що відбувся тиждень тому в сербському місті Бачка-Топола, завершився перемогою ізраїльтян – 3:1.

Динамівці, маючи дефіцит у два голи, із перших хвилин заволоділи м’ячем, і вже на 5-й хвилині вийшли вперед. Після розіграшу кутового на правому фланзі Піхальонок виконав класний навіс на лінію воротарського, де захисники залишили на самоті Герреро, і Едуардо головою переправив м’яча до воріт – 1:0.

Зрештою перший тайм пройшов під акомпанемент "Динамо", однак забити бодай ще один гол так і не вдалося.

Другий тайм не змінив картини гри - обидві команди намагалися атакувати, однак ближчими до голу були саме футболісти "Маккабі", однак "біло-синім" відверто щастило.

В останні хвилини динамівці притиснули суперника до його воріт, було кілька подач до штрафного майданчика "Маккабі", але рахунок більше не змінювався. У підсумку, мінімальна перемога "Динамо" – 1:0, якої, на жаль, недостатньо для загального успіху. Тож свій єврокубковий сезон динамівці продовжать в основному етапі Ліги конференцій.

Ліга Європи: “Динамо” на чужому полі поступається ізраїльському “Маккабі”21.08.25, 22:41 • 4309 переглядiв

Павло Башинський

Спорт
Ліга Європи УЄФА
Люблін
Київ