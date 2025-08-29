“Динамо” зіграє в основному раунді Ліги конференцій, а “Полісся” завершило цьогорічну боротьбу на міжнародній арені

Київському "Динамо", не дивлячись на мінімальну перемогу проти "Маккабі" - 1:0, не вдалося пробитися до групового етапу Ліги Європи, а у підсумку динамівці продовжать в основному етапі Ліги конференцій. Житомирське "Полісся", яке зазнало прикрої поразки від "Фіорентини", прощається з єврокубками, передає УНН.

Деталі

"Фіорентина" - "Полісся"

Житомирське "Полісся" завітало в гості до італійської "Фіорентини" в рамках матчу-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Через ремонтні роботи на домашньому стадіоні Фіорентини "Артеміо Франкі", поєдинок відбувся на арені команди Сассуоло "Мапеї" в італійському місті Реджо-Емілія. Перший матч житомиряни програли - 3:0, а тому підопічним Ротаня потрібно було забивати мінімум 3 голи, щоб зрівняти рахунок за сумою двох матчів.

Поєдинок розпочався доволі вдало для житомирської команди - Богдан Михайличенко вибивав м’яч вперед, після невдалої обробки м’яча з боку "фіалок", Олександр Назаренко відправив м’яч у порожні ворота - 1:0.

На 14-й хвилині "Полісся" подвоїло перевагу - Толедо Коста класно обробив м’яч п’яткою, прокинув вперед, подав до штрафного, де захисникам вдалося вибити м’яч, який "ліг" точно на ногу Олександру Андрієвському, який шедевральним ударом з-за меж штрафного майданчика зробив рахунок 2:0.

Не дивлячись на потуги "вовків" у другому таймі, "Фіорентині" все таки вдалося скоротити відставання - на 78-й хвилині Робін Госенс подав до штрафного, де ніким не прикритий Додо, пробив повз Кудрика - 1:2 і 4:2 за сумою двох матчів.

Вже на 86-й хвилині завдяки голу Лука Раньєрі "Фіорентина" зрівняла, а ще за 3 хвилини Едін Джеко вивів свою команду вперед.

В результаті - 6:2 на користь "Фіорентини", яка крокує далі до групового етапу Ліги конференцій, а "Полісся", на жаль, не дивлячись на чудову гру, прощається з єврокубками.

Житомирське Полісся розгромно програє Фіорентині у плейоф кваліфікації Ліги конференцій

"Динамо" - "Маккабі"

Київське "Динамо" ж грало у кваліфікації Ліги Європи. У польському Любліні на стадіоні "Арена Люблін" відбувся матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи, де кияни протистояли ізраїльському "Маккабі" з Тель-Авіву. Перший поєдинок, що відбувся тиждень тому в сербському місті Бачка-Топола, завершився перемогою ізраїльтян – 3:1.

Динамівці, маючи дефіцит у два голи, із перших хвилин заволоділи м’ячем, і вже на 5-й хвилині вийшли вперед. Після розіграшу кутового на правому фланзі Піхальонок виконав класний навіс на лінію воротарського, де захисники залишили на самоті Герреро, і Едуардо головою переправив м’яча до воріт – 1:0.

Зрештою перший тайм пройшов під акомпанемент "Динамо", однак забити бодай ще один гол так і не вдалося.

Другий тайм не змінив картини гри - обидві команди намагалися атакувати, однак ближчими до голу були саме футболісти "Маккабі", однак "біло-синім" відверто щастило.

В останні хвилини динамівці притиснули суперника до його воріт, було кілька подач до штрафного майданчика "Маккабі", але рахунок більше не змінювався. У підсумку, мінімальна перемога "Динамо" – 1:0, якої, на жаль, недостатньо для загального успіху. Тож свій єврокубковий сезон динамівці продовжать в основному етапі Ліги конференцій.

Ліга Європи: “Динамо” на чужому полі поступається ізраїльському “Маккабі”