“Шахтар” і “Динамо” дізнались суперників у Лізі конференцій: з ким зіграють українські клуби
Київ • УНН
Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" отримали своїх суперників у груповому етапі Ліги конференцій сезону 2025/2026. Матчі групового етапу розпочнуться 2 жовтня 2025 року.
У Монако відбулося жеребкування, за результатами якого донецький "Шахтар" та київське "Динамо" дізналися своїх суперників груповому розіграші Ліги конференцій сезону 2025/2026, передає УНН.
"Шахтар"
Донецький "Шахтар", який вчора в овертаймі здолав швейцарський "Серветт" з рахунком 2:1, пробився до групового етапу Ліги конференцій.
"Гірники" при жеребкуванні потрапили до першого кошику, що давало донецькій команді отримати більш слабших суперників.
За результатами жеребкування, "Шахтар" зіграє проти:
- вдома проти польської "Легії";
- в гостях проти ірландського "Шемрок Роверс";
- вдома проти хорватської "Рієки";
- в гостях проти шотландського "Абердіна";
- вдома проти ісландського "Брейдабліка";
- в гостях проти мальтійського "Хамрун Спартанс".
"Динамо"
Київське "Динамо", яке вчора мінімально перемогло ізраїльський "Маккабі", не змогло пробитися до групового етапу Ліги Європи, а тому продовжить виступи у Лізі конференцій.
“Динамо” зіграє в основному раунді Ліги конференцій, а “Полісся” завершило цьогорічну боротьбу на міжнародній арені29.08.25, 00:38 • 2400 переглядiв
Суперниками "Динамо" стали:
- англійський “Крістал Пелес” (вдома);
- італійська “Фіорентина”
(в гостях);
- боснійський “Зрінськи”
(вдома);
- кіпрська “Омонія” (в
гостях);
- вірменський “Ноа”
(вдома);
- турецький “Самсунспор”
(в гостях).
Доповнення
У сезоні 2025/26 пройде п'ятий розіграш Ліги конференцій УЄФА. Турнір проводиться за новим форматом, який був введений сезоном раніше.
Матчі групового етапу розпочнуться 2 жовтня 2025 і завершаться 18 грудня:
- тур 1: 2 жовтня 2025
року;
- тур 2: 23 жовтня 2025
року;
- тур 3: 6 листопада 2025
року;
- тур 4: 27 листопада
2025 року;
- тур 5: 11 грудня 2025
року;
- тур 6: 18 грудня 2025
року.
Стикові матчі пройдуть 19 і 26 лютого 2026 року. 1/8 фіналу: 12 і 19 березня 2026 року; чвертьфінали: 9 і 16 квітня 2026 року, півфінали: 30 квітня і 7 травня 2026 року, а фінал пройде 27 травня у німецькому Лейпцигу.