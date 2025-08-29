$41.260.06
“Шахтар” і “Динамо” дізнались суперників у Лізі конференцій: з ким зіграють українські клуби

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" отримали своїх суперників у груповому етапі Ліги конференцій сезону 2025/2026. Матчі групового етапу розпочнуться 2 жовтня 2025 року.

“Шахтар” і “Динамо” дізнались суперників у Лізі конференцій: з ким зіграють українські клуби

У Монако відбулося жеребкування, за результатами якого донецький "Шахтар" та київське "Динамо" дізналися своїх суперників груповому розіграші Ліги конференцій сезону 2025/2026, передає УНН.

"Шахтар"

Донецький "Шахтар", який вчора в овертаймі здолав швейцарський "Серветт" з рахунком 2:1, пробився до групового етапу Ліги конференцій.

"Гірники" при жеребкуванні потрапили до першого кошику, що давало донецькій команді отримати більш слабших суперників.

За результатами жеребкування, "Шахтар" зіграє проти:

  • вдома проти польської "Легії";
    • в гостях проти ірландського "Шемрок Роверс";
      • вдома проти хорватської "Рієки";
        • в гостях проти шотландського "Абердіна";
          • вдома проти ісландського "Брейдабліка";
            • в гостях проти мальтійського "Хамрун Спартанс".

              "Динамо"

              Київське "Динамо", яке вчора мінімально перемогло ізраїльський "Маккабі", не змогло пробитися до групового етапу Ліги Європи, а тому продовжить виступи у Лізі конференцій.

              “Динамо” зіграє в основному раунді Ліги конференцій, а “Полісся” завершило цьогорічну боротьбу на міжнародній арені29.08.25, 00:38 • 2400 переглядiв

              Суперниками "Динамо" стали:

              • англійський “Крістал Пелес” (вдома);
                • італійська “Фіорентина” (в гостях);
                  • боснійський “Зрінськи” (вдома);
                    • кіпрська “Омонія” (в гостях);
                      • вірменський “Ноа” (вдома);
                        • турецький “Самсунспор” (в гостях).

                          Доповнення

                          У сезоні 2025/26 пройде п'ятий розіграш Ліги конференцій УЄФА. Турнір проводиться за новим форматом, який був введений сезоном раніше. 

                          Матчі групового етапу розпочнуться 2 жовтня 2025 і завершаться 18 грудня:

                          • тур 1: 2 жовтня 2025 року;
                            • тур 2: 23 жовтня 2025 року;
                              • тур 3: 6 листопада 2025 року;
                                • тур 4: 27 листопада 2025 року;
                                  • тур 5: 11 грудня 2025 року;
                                    • тур 6: 18 грудня 2025 року.

                                      Стикові матчі пройдуть 19 і 26 лютого 2026 року. 1/8 фіналу: 12 і 19 березня 2026 року; чвертьфінали: 9 і 16 квітня 2026 року, півфінали: 30 квітня і 7 травня 2026 року, а фінал пройде 27 травня у німецькому Лейпцигу.

                                      Павло Башинський

                                      Спорт
                                      UEFA Grassroots Awards