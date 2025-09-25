УЕФА готовится к отстранению Израиля от европейских футбольных соревнований из-за конфликта в Газе

Члены УЕФА большинством голосов поддерживают запрет Израилю участвовать в европейских футбольных турнирах на следующей неделе. Решение рассматривается на фоне протестов и заключения Комиссии ООН о геноциде в Газе, а группа советников ООН призвала ФИФА и УЕФА отстранить израильскую сборную от международных соревнований как "необходимый ответ на нарушения прав человека". Об этом говорится в материале The Times, пишет УНН.

Детали

По данным The Times, большинство членов исполнительного комитета УЕФА готовы поддержать дисквалификацию, сравнивая ее с отстранением России от европейских соревнований после вторжения в Украину в 2022 году.

Ни мы, ни другие организации не можем оставаться равнодушными к гуманитарным страданиям и непропорциональным нападениям, которым в течение длительного времени подвергается гражданское население в Газе – заявила президент норвежской федерации Лизе Клавенс.

Отмечается, что отстранение Израиля из УЕФА автоматически усложнит его квалификацию на Чемпионат мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде. Несмотря на давление со стороны Вашингтона и Катара, спортивные организации в Европе и ООН призывают к действиям, чтобы "спортивные платформы не использовались для нормализации несправедливости".

На матче Лиги наций в Париже фанаты освистали гимн Израиля, произошло несколько столкновений

Сейчас израильские клубы уже сталкиваются с протестами на матчах, а футбольное сообщество Европы обсуждает, как реагировать на государства, совершающие массовые нарушения прав человека, без дискриминации отдельных игроков из-за их происхождения или национальности.

Напомним

На этой неделе издание Israel Hayom сообщало, что несмотря на призывы к отстранению из-за военных действий, Израиль сохранил членство в УЕФА благодаря активному вмешательству США и ряда влиятельных футбольных структур.