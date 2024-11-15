На матче Лиги наций в Париже фанаты освистали гимн Израиля, произошло несколько столкновений

Некоторые футбольные фанаты, которые присутствовали на матче Лиги наций в Париже между Францией и Израилем, свистели и освистывали, когда в начале игры звучал израильский гимн, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Матч в четверг прошел при небольшом количестве зрителей и усиленной охране через неделю после вспышки насилия в Амстердаме между пропалестинскими демонстрантами и приезжими израильскими болельщиками.

Тысячи полицейских были задействованы для обеспечения безопасности на стадионе "Стад де Франс" в северном пригороде Парижа и в общественном транспорте, тогда как элитное антитеррористическое полицейское подразделение защищало прибывшую израильскую команду.

По данным информационного агентства Reuters, около 100 израильских болельщиков проигнорировали предупреждение своего правительства о поездке и сели в углу стадиона вместимостью 80 000 человек, который был заполнен на пятую часть.

Болельщикам было сказано ожидать проверки документов перед игрой, а барам и ресторанам в этом районе было приказано закрыться с полудня.

Несмотря на опасения повторения насилия, как в Амстердаме, в первой половине игры, которая закончились ничьей 0:0, на трибунах произошло лишь несколько коротких столкновений. Репортер AFP стал свидетелем того, как стюарды вмешались, чтобы остановить столкновения на трибунах между болельщиками соперников.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который присутствовал на матче вместе с премьер-министром страны Мишелем Барнье, заранее заявил, что Франция не поддастся антисемитизму.

Перед матчем несколько сотен демонстрантов собрались на площади возле стадиона, чтобы размахивать палестинскими, ливанскими и алжирскими флагами в знак протеста против войны в Газе.

Политики по всей Европе осудили "возвращение антисемитизма" после того, как израильских болельщиков преследовали по улицам Амстердама.

Дополнение

Во Франции, Бельгии и Нидерландах проживает большое количество мусульман североафриканского происхождения, и они живут рядом с гораздо меньшим еврейским населением, которое в основном идентифицирует себя с Израилем, указывает издание.

"Стад де Франс" стал местом опасного нарушения закона и порядка во время финала Лиги чемпионов УЕФА между "Ливерпулем" и "Реалом" в 2022 году. Однако с тех пор чемпионат мира по регби и Олимпиада в Париже прошли там мирно.