Серхио Бускетс завершит карьеру после сезона MLS-2025: легенда "Барселоны" и сборной Испании уходит из футбола

Испанский полузащитник Серхио Бускетс объявил, что завершит профессиональную карьеру после истечения контракта с американским "Интер Майами" в конце сезона MLS-2025. Об этом футболист сообщил в своем Instagram, подчеркнув, что его решение обусловлено желанием уйти из большого футбола "на достойных условиях". Об этом пишет УНН.

Детали

Бускетс отметил, что последний отрезок карьеры для него станет своеобразным "финальным актом", а выступления в плей-офф MLS подарят шанс завоевать еще один трофей перед уходом. Он поблагодарил болельщиков и клубы, которые формировали его путь: от "Барселоны" до национальной сборной и американского этапа в "Интер Майами".

Я чувствую, что пришло время попрощаться со своей карьерой профессионального футболиста. Прошло почти 20 лет наслаждения этой невероятной историей, о которой я всегда мечтал. Футбол подарил мне уникальные впечатления от чудесных мест, с лучшими попутчиками – сообщил Бускетс.

В своем заявлении футболист назвал "Барселону" клубом жизни, отметив незабываемые годы на "Камп Ноу".

Также он отметил опыт в MLS, который помог ему открыть новый этап в карьере и закрепить статус одного из лучших опорных полузащитников современности.

Спасибо всем моим коллегам, сотрудникам и всем, с кем я разделил столько прекрасных и незабываемых моментов. Лучшее, что я забираю, – это вы все. Спасибо болельщикам по всему миру за любовь и уважение. Это будут мои последние месяцы на поле. Я ухожу на пенсию очень счастливый, гордый, реализованный и, прежде всего, благодарный. Спасибо вам большое, до встречи… Конец – это новое начало – написал футболист в своем Instagram.

Бускетс покидает футбол с впечатляющим набором трофеев:

9 титулов Ла Лиги с "Барселоной";

несколько побед в Лиге чемпионов УЕФА;

чемпионство мира-2010 и победу на Евро-2012 в составе сборной Испании.

В личной жизни Бускетс тесно связан с футболом и семьей. Он является сыном бывшего вратаря "Барселоны" Карлеса Бускетса, который выступал за клуб в 1990-х. С 2014 года Серхио состоит в отношениях с испанской журналисткой Еленой Галерой. Пара воспитывает двух сыновей: Энцо (2016) и Леви (2018).

