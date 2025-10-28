После ожесточенного Эль Класико «Барселона» недовольна состоянием Ямаля: «золотого мальчика» будут контролировать строже

Каталонский гранд намерен усилить мониторинг жизни Ламина Ямаля, включая внимание к интервью и публикациям 18-летнего испанца в соцсетях. Кроме того, врачей "Барселоны" беспокоит, как вылечить постоянную боль, на которую жалуется молодой вингер сборной Испании.

"ФК "Барселона" обеспокоена заявлениями Ямаля и чрезмерным вниманием к его личной жизни", – пишет каталонская газета Sport. Это же издание сообщает, что каталонский клуб будет строже следить за заявлениями Ямаля для СМИ, а также его активностью в соцсетях.

Повод для этого сообщения появился в воскресенье, во время и после Эль Класико. "Реал" и "Барселона" сошлись в центральном поединке 10-го тура футбольной Ла Лиги Испании.

Королевский клуб праздновал победу со счетом 2:1.

В матче отличились: на 22-й минуте Мбаппе открыл счет в пользу "Реала", вскоре форвард "Барсы" Фермин Лопес сравнял счет, а Беллингем на 43-й, как оказалось впоследствии, принес мадридцам победу.

Ламин Ямаль, молодой атакующий полузащитник "Барселоны", привыкший зажигать большие матчи, выглядел неузнаваемым на "Сантьяго Бернабеу".

Отметим, что есть причина - молодой игрок все еще испытывает дискомфорт в области лобковой кости. Эта травма беспокоит медицинский персонал клуба.

Но есть и другие факторы. Руководство "Барселоны" все больше обеспокоено недавними публичными комментариями Ламина Ямаля и пристальным вниманием к его частной жизни.

Накануне испанский вундеркинд неудачно сравнил команду Королевской лиги с Мадридом, используя формулировку, что те якобы "воруют и жалуются". Карвахаль, Винисиус и Куртуа даже имели стычку с 18-летним "золотым мальчиком" из ФК "Барселоны".

После этого, согласно новому объявлению, испанский клуб и агент Ямаля, Хорхе Мендеш, будут следить за интервью СМИ и активностью полузащитника сборной Испании в социальных сетях.

