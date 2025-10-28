После ожесточенного Эль Класико «Барселона» недовольна состоянием Ямаля: «золотого мальчика» будут контролировать строже

$42.070.07
В Украине стартовал отопительный сезон: в каких областях уже греются
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 15482 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
28 октября, 09:42 • 31166 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
28 октября, 09:30 • 24023 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 22937 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
28 октября, 09:16 • 19541 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
28 октября, 08:00 • 16295 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 40439 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31418 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержкиPhoto28 октября, 07:51 • 15276 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 31163 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 28012 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo28 октября, 10:32 • 13594 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 16252 просмотра
В Украине стартовал отопительный сезон: в каких областях уже греются16:50 • 106 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 16295 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 28051 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 40439 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18 • 6800 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья12:53 • 6864 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 31209 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 40439 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 37705 просмотра
После ожесточенного Эль Класико «Барселона» недовольна состоянием Ямаля: «золотого мальчика» будут контролировать строже

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Футбольный клуб «Барселона» намерен усилить мониторинг жизни Ламина Ямаля, включая его интервью и публикации в соцсетях. Это решение принято после неудачного Класико и скандальных заявлений игрока. Клуб ожидает, что Ямаль сосредоточится на реабилитации после травмы и вернется в лучшее состояние.

После ожесточенного Эль Класико «Барселона» недовольна состоянием Ямаля: «золотого мальчика» будут контролировать строже

Каталонский гранд намерен усилить мониторинг жизни Ламина Ямаля, включая внимание к интервью и публикациям 18-летнего испанца в соцсетях. Кроме того, врачей "Барселоны" беспокоит, как вылечить постоянную боль, на которую жалуется молодой вингер сборной Испании.

Передает УНН со ссылкой на Sport и One Football.

Детали

"ФК "Барселона" обеспокоена заявлениями Ямаля и чрезмерным вниманием к его личной жизни", – пишет каталонская газета Sport. Это же издание сообщает, что каталонский клуб будет строже следить за заявлениями Ямаля для СМИ, а также его активностью в соцсетях.

Повод для этого сообщения появился в воскресенье, во время и после Эль Класико. "Реал" и "Барселона" сошлись в центральном поединке 10-го тура футбольной Ла Лиги Испании.

Королевский клуб праздновал победу со счетом 2:1.

В матче отличились: на 22-й минуте Мбаппе открыл счет в пользу "Реала", вскоре форвард "Барсы" Фермин Лопес сравнял счет, а Беллингем на 43-й, как оказалось впоследствии, принес мадридцам победу.

Серхио Бускетс завершит карьеру после сезона MLS-2025: легенда "Барселоны" и сборной Испании уходит из футбола26.09.25, 11:26 • 2194 просмотра

Ламин Ямаль, молодой атакующий полузащитник "Барселоны", привыкший зажигать большие матчи, выглядел неузнаваемым на "Сантьяго Бернабеу".

Отметим, что есть причина - молодой игрок все еще испытывает дискомфорт в области лобковой кости. Эта травма беспокоит медицинский персонал клуба.

Но есть и другие факторы. Руководство "Барселоны" все больше обеспокоено недавними публичными комментариями Ламина Ямаля и пристальным вниманием к его частной жизни.

Накануне испанский вундеркинд неудачно сравнил команду Королевской лиги с Мадридом, используя формулировку, что те якобы "воруют и жалуются". Карвахаль, Винисиус и Куртуа даже имели стычку с 18-летним "золотым мальчиком" из ФК "Барселоны".

После этого, согласно новому объявлению, испанский клуб и агент Ямаля, Хорхе Мендеш, будут следить за интервью СМИ и активностью полузащитника сборной Испании в социальных сетях.

Напомним

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси надеется сыграть на Чемпионате мира 2026 года, но признает, что возраст и физическая форма будут решающими. Он стремится защитить титул, если будет здоров и сможет помочь команде.

Капитан "Реал Мадрид" Карвахаль перенес операцию на колене28.10.25, 12:44 • 1804 просмотра

Игорь Тележников

