Капитан "Реал Мадрид" Карвахаль перенес операцию на колене

realmadrid.com

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" сообщил, что капитану команды Дани Карвахалю провели операцию на колене и вскоре он начнет восстановление, пишет УНН.

Детали

"Наш капитан, Дани Карвахаль, сегодня успешно перенес артроскопическую операцию на правом колене", - говорится в сообщении.

Как отмечается, операцию провел доктор Мануэль Лейес под наблюдением медицинской команды "Реал Мадрид".

"Карвахаль начнет программу восстановления в ближайшие дни", - указали в ФК.

Дополнение

Днем ранее в "Реале" сообщили, что после обследований Карвахалю был поставлен диагноз: наличие свободного тела в правом коленном суставе.