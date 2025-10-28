Капитан "Реал Мадрид" Карвахаль перенес операцию на колене
Киев • УНН
Капитан «Реал Мадрид» Дани Карвахаль перенес артроскопическую операцию на правом колене из-за свободного тела в суставе. Он начнет восстановление в ближайшие дни.
Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" сообщил, что капитану команды Дани Карвахалю провели операцию на колене и вскоре он начнет восстановление, пишет УНН.
Детали
"Наш капитан, Дани Карвахаль, сегодня успешно перенес артроскопическую операцию на правом колене", - говорится в сообщении.
Как отмечается, операцию провел доктор Мануэль Лейес под наблюдением медицинской команды "Реал Мадрид".
"Карвахаль начнет программу восстановления в ближайшие дни", - указали в ФК.
Дополнение
Днем ранее в "Реале" сообщили, что после обследований Карвахалю был поставлен диагноз: наличие свободного тела в правом коленном суставе.