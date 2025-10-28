Капітан "Реал Мадрид" Карвахаль переніс операцію на коліні
Київ • УНН
Капітан "Реал Мадрид" Дані Карвахаль переніс артроскопічну операцію на правому коліні через вільне тіло в суглобі. Він розпочне відновлення найближчими днями.
Іспанський футбольний клуб "Реал Мадрид" повідомив, що капітану команди Дані Карвахалю провели операцію на коліні і невдовзі він розпочне відновлення, пише УНН.
Деталі
"Наш капітан, Дані Карвахаль, сьогодні успішно переніс артроскопічну операцію на правому коліні", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, операцію провів доктор Мануель Леєс під наглядом медичної команди "Реал Мадрид".
"Карвахаль розпочне програму відновлення найближчими днями", - вказали у ФК.
Доповнення
Днем раніше у "Реалі" повідомили, що після обстежень Карвахалю було поставлено діагноз: наявність вільного тіла в правому колінному суглобі.