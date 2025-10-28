Мессі мріє захистити титул на Чемпіонаті світу-2026 з футболу, незважаючи на вік і фізичну форму
Київ • УНН
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі сподівається зіграти на Чемпіонаті світу 2026 року, але визнає, що вік та фізична форма будуть вирішальними. Він прагне захистити титул, якщо буде здоровим та зможе допомогти команді.
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі сподівається зіграти на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року в Північній Америці, але визнає, що вік та фізична форма диктуватимуть відповідні можливості.
Передає УНН із посиланням на Reuters та NBC News.
Деталі
Ліонель Мессі, капітан команди "Інтер Маямі", залишає відкритим можливість участі у Чемпіонаті світу з футболу 2026 року, водночас зазначивши, що сподівається захистити титул з Аргентиною.
Це щось надзвичайне — бути на чемпіонаті світу, і я хотів би зіграти в ньому
Зірка світового футболу також визнав, що його вік та фізичнуформу потрібно враховувати.
Я хотів би бути там, бути здоровим і бути важливою частиною допомоги своїй команді, якщо я там буду
Нещодавно аргентинський гравець, якому наступного червня виповниться 39 років, продовжив свій контракт з клубом Вищої ліги США "Інтер Маямі" до 2028 року. Таким чином Мессі дав зрозуміти, що він ще не розглядає можливість завершення кар'єри.
Нагадаємо
Чинний чемпіон Азії "Аль-Ахлі" був зацікавлений у підписанні Ліонеля Мессі після закінчення його контракту з "Інтер Маямі". Влітку обговорювався можливий трансфер, який міг, у свою чергу, відновити суперництво Мессі та Роналду в саудівській лізі.