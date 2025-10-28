Месси мечтает защитить титул на Чемпионате мира-2026 по футболу, несмотря на возраст и физическую форму

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 2726 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 10214 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 11805 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 9884 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 45860 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 68911 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 84144 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 65201 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 66863 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 42780 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.8м/с
66%
741мм
Популярные новости
"Имитация мирных намерений": в СНБО дали оценку заявлению лаврова о готовности путина завершить войну на основе концепции США27 октября, 23:01 • 10782 просмотра
Провокации беларуси с контрабандными воздушными шарами над Литвой: появилась реакция Евросовета27 октября, 23:30 • 9326 просмотра
Поражение ВСУ дамбы белгородского водохранилища: в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации28 октября, 00:03 • 7494 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште28 октября, 01:38 • 16823 просмотра
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США03:15 • 13631 просмотра
публикации
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 10214 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto07:00 • 11806 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 55797 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 57265 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 84145 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 2138 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 10212 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 30084 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 64159 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 77546 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Пистолет
Фокс Ньюс

Месси мечтает защитить титул на Чемпионате мира-2026 по футболу, несмотря на возраст и физическую форму

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси надеется сыграть на Чемпионате мира 2026 года, но признает, что возраст и физическая форма будут решающими. Он стремится защитить титул, если будет здоров и сможет помочь команде.

Месси мечтает защитить титул на Чемпионате мира-2026 по футболу, несмотря на возраст и физическую форму

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси надеется сыграть на Чемпионате мира по футболу 2026 года в Северной Америке, но признает, что возраст и физическая форма будут диктовать соответствующие возможности.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и NBC News.

Подробности

Лионель Месси, капитан команды "Интер Майами", оставляет открытой возможность участия в Чемпионате мира по футболу 2026 года, при этом отметив, что надеется защитить титул с Аргентиной.

Это что-то необыкновенное — быть на чемпионате мира, и я хотел бы сыграть в нем

- сообщил Месси в эксклюзивном интервью NBC News.

Звезда мирового футбола также признал, что его возраст и физическую форму нужно учитывать.

Я хотел бы быть там, быть здоровым и быть важной частью помощи своей команде, если я там буду

- сообщил Месси.

Недавно аргентинский игрок, которому в следующем июне исполнится 39 лет, продлил свой контракт с клубом Высшей лиги США "Интер Майами" до 2028 года. Таким образом Месси дал понять, что он еще не рассматривает возможность завершения карьеры.

Напомним

Действующий чемпион Азии "Аль-Ахли" был заинтересован в подписании Лионеля Месси после окончания его контракта с "Интер Майами". Летом обсуждался возможный трансфер, который мог, в свою очередь, возобновить соперничество Месси и Роналду в саудовской лиге.

Игорь Тележников

Спорт
Reuters
Аргентина
Северная Америка
Лионель Месси