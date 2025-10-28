Месси мечтает защитить титул на Чемпионате мира-2026 по футболу, несмотря на возраст и физическую форму
Киев • УНН
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси надеется сыграть на Чемпионате мира 2026 года, но признает, что возраст и физическая форма будут решающими. Он стремится защитить титул, если будет здоров и сможет помочь команде.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси надеется сыграть на Чемпионате мира по футболу 2026 года в Северной Америке, но признает, что возраст и физическая форма будут диктовать соответствующие возможности.
Передает УНН со ссылкой на Reuters и NBC News.
Подробности
Лионель Месси, капитан команды "Интер Майами", оставляет открытой возможность участия в Чемпионате мира по футболу 2026 года, при этом отметив, что надеется защитить титул с Аргентиной.
Это что-то необыкновенное — быть на чемпионате мира, и я хотел бы сыграть в нем
Звезда мирового футбола также признал, что его возраст и физическую форму нужно учитывать.
Я хотел бы быть там, быть здоровым и быть важной частью помощи своей команде, если я там буду
Недавно аргентинский игрок, которому в следующем июне исполнится 39 лет, продлил свой контракт с клубом Высшей лиги США "Интер Майами" до 2028 года. Таким образом Месси дал понять, что он еще не рассматривает возможность завершения карьеры.
Напомним
Действующий чемпион Азии "Аль-Ахли" был заинтересован в подписании Лионеля Месси после окончания его контракта с "Интер Майами". Летом обсуждался возможный трансфер, который мог, в свою очередь, возобновить соперничество Месси и Роналду в саудовской лиге.