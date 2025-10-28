Месси мечтает защитить титул на Чемпионате мира-2026 по футболу, несмотря на возраст и физическую форму

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси надеется сыграть на Чемпионате мира по футболу 2026 года в Северной Америке, но признает, что возраст и физическая форма будут диктовать соответствующие возможности.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и NBC News.

Лионель Месси, капитан команды "Интер Майами", оставляет открытой возможность участия в Чемпионате мира по футболу 2026 года, при этом отметив, что надеется защитить титул с Аргентиной.

Это что-то необыкновенное — быть на чемпионате мира, и я хотел бы сыграть в нем

Звезда мирового футбола также признал, что его возраст и физическую форму нужно учитывать.

Я хотел бы быть там, быть здоровым и быть важной частью помощи своей команде, если я там буду