Мессі може возз'єднатися з Роналду в Саудівській Аравії: "Аль-Ахлі" веде активні переговори

Згідно з інформацією L'Équipe, чинний чемпіон Азії "Аль-Ахлі" дуже зацікавлений у тому, щоб 38-річний екс-гравець збірної Аргентини Ліонель Мессі приєднався до саудівського клубу після закінчення терміну дії контракту з "Інтер Маямі", передає УНН.

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У Мессі закінчується контракт з "Інтером" Майямі після цього календарного року. За даними французької спортивної газети, саудівський клуб "Аль-Ахлі" прагне підписати контракт з 38-річною суперзіркою у грудні. Зараз азійський чемпіон "тижнями" працює над тим, щоб переконати восьмиразового володаря "Золотого м'яча" переїхати на Близький Схід.

Чи возз'єднаються у одному чемпіонаті дві легенди - Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду?

Країна, яка прийматиме Чемпіонат світу з футболу 2034 року, хоче зробити великий внесок і продовжує значно інвестувати, щоб залучити найвидатніших зірок.

"Аль-Ахлі", який наразі має великі плани щодо трансферу аргентинця до Саудівської Аравії, вже може похвалитися, що має кілька гравців, які відзначилися у відомих чемпіонатах. Це зокрема івуарієць Франк Кесс'є, французький і сенегальський голкіпер Едуар Менді, бразилець Роберто Фірміно, а також бельгієць Маттео Дамс. Тож у разі, якщо Мессі приєднається, це може ще більше підвищити якість "Аль-Ахлі".

Можливий трансфер наприкінці цього року означатиме, що клубне суперництво між гравцем "Аль-Насра" Кріштіану Роналду та Мессі знову розгориться.

Але варто все ж зазначити, що станом на зараз проєкт переходу Мессі до "Аль-Ахлі" перебуває лише на стадії обговорення, тож доведеться почекати й подивитися.

Мессі добре й у США, навіщо їхати на Близький Схід?

Насправді сам Мессі щасливий в "Інтер Маямі", і клуб з США також сподівається, що зірковий форвард підпише новий контракт.

Співвласник Хорхе Мас нещодавно висловив бажання залишити переможця чемпіонату світу 2022 року щонайменше до наступного сезону.

Це рішення залежить від Мессі. Ми хочемо, щоб Мессі завершив свою кар'єру тут. - сказав Мас в інтерв'ю ESPN.

Тож захоче екс-форвард "Барселони" перейти до Саудівської Аравії? - поки питання відкрите.

Нагадаємо

Ліонель Мессі забив свій 68-й гол зі штрафних у перемозі "Інтер Маямі" над "Порту" 2:1 на Клубному чемпіонаті світу ФІФА. Його удар був класичним і не залишив шансів воротарю.