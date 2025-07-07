Мессі може возз'єднатися з Роналду в Саудівській Аравії: "Аль-Ахлі" веде активні переговори

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
12:46 • 4463 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
11:23 • 18940 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
08:27 • 34750 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 52940 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 98568 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 49347 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 74799 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 135383 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 130458 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 254530 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3.7м/с
29%
744мм
Популярнi новини
У Харкові вже 20 постраждалих внаслідок ранкової російської атаки7 липня, 04:27 • 53395 перегляди
У Харкові вже 27 постраждалих від ранкової атаки рф: показали наслідки7 липня, 05:19 • 51154 перегляди
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію7 липня, 06:56 • 89102 перегляди
Макрон і Стармер розходяться в поглядах на допомогу Україні та Трампа: деталі08:09 • 48333 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"08:59 • 25949 перегляди
Публікації
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти14:00 • 876 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається13:50 • 2363 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 98573 перегляди
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію7 липня, 06:56 • 90473 перегляди
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 195351 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Ілон Маск
Руслан Кравченко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Житомирська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"08:59 • 27115 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 254531 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 100264 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 219869 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 244737 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
F-35 Lightning II
Eurofighter Typhoon
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)

Мессі може возз'єднатися з Роналду в Саудівській Аравії: "Аль-Ахлі" веде активні переговори

Київ • УНН

 • 373 перегляди

Чинний чемпіон Азії "Аль-Ахлі" зацікавлений у підписанні Ліонеля Мессі після закінчення його контракту з "Інтер Маямі". Можливий трансфер може відновити суперництво Мессі та Роналду в саудівській лізі.

Мессі може возз'єднатися з Роналду в Саудівській Аравії: "Аль-Ахлі" веде активні переговори

Згідно з інформацією L'Équipe, чинний чемпіон Азії "Аль-Ахлі" дуже зацікавлений у тому, щоб 38-річний екс-гравець збірної Аргентини Ліонель Мессі приєднався до саудівського клубу після закінчення терміну дії контракту з "Інтер Маямі", передає УНН.

Деталі

У Мессі закінчується контракт з "Інтером" Майямі після цього календарного року. За даними французької спортивної газети, саудівський клуб "Аль-Ахлі" прагне підписати контракт з 38-річною суперзіркою у грудні. Зараз азійський чемпіон "тижнями" працює над тим, щоб переконати восьмиразового володаря "Золотого м'яча" переїхати на Близький Схід.

Чи возз'єднаються у одному чемпіонаті дві легенди - Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду?

Країна, яка прийматиме Чемпіонат світу з футболу 2034 року, хоче зробити великий внесок і продовжує значно інвестувати, щоб залучити найвидатніших зірок.

"Аль-Ахлі", який наразі має великі плани щодо трансферу аргентинця до Саудівської Аравії,  вже може похвалитися, що має кілька гравців, які відзначилися у відомих чемпіонатах. Це зокрема івуарієць Франк Кесс'є, французький і сенегальський голкіпер Едуар Менді, бразилець Роберто Фірміно, а також бельгієць Маттео Дамс. Тож у разі, якщо Мессі приєднається, це може ще більше підвищити якість "Аль-Ахлі".

Можливий трансфер наприкінці цього року означатиме, що клубне суперництво між гравцем "Аль-Насра" Кріштіану Роналду та Мессі знову розгориться.

Але варто все ж зазначити, що станом на зараз проєкт переходу Мессі до "Аль-Ахлі" перебуває лише на стадії обговорення, тож доведеться почекати й подивитися.

Мессі добре й у США, навіщо їхати на Близький Схід?

Насправді сам Мессі щасливий в "Інтер Маямі", і клуб з США також сподівається, що зірковий форвард підпише новий контракт.

Співвласник Хорхе Мас нещодавно висловив бажання залишити переможця чемпіонату світу 2022 року щонайменше до наступного сезону. 

Це рішення залежить від Мессі. Ми хочемо, щоб Мессі завершив свою кар'єру тут. 

- сказав Мас в інтерв'ю ESPN.

Тож захоче екс-форвард "Барселони" перейти до Саудівської Аравії? - поки питання відкрите.

Нагадаємо

Ліонель Мессі забив свій 68-й гол зі штрафних у перемозі "Інтер Маямі" над "Порту" 2:1 на Клубному чемпіонаті світу ФІФА. Його удар був класичним і не залишив шансів воротарю.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СпортНовини Світу
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9