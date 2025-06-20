Мессі нагадав про свій клас вражаючим голом зі штрафного на Клубному ЧС

Ліонель Мессі нагадав світовому футболу - якщо взагалі потрібне нагадування - що він все ще здатний створити особливі моменти під час перемоги "Інтер Маямі" над "Порту" з рахунком 2:1 на Клубному чемпіонаті світу ФІФА, пише УНН з посиланням на BBC.

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Удар зі штрафного 37-річного футболіста був класичним, фірмовим, і воротар Клаудіо Рамос не міг нічого зробити для сейву.

Звичайно, це людина, яка забила вражаючі 73 голи в 60 матчах у всіх турнірах у сезоні 2011-12 за "Барселону", зауважує видання.

Стоячи в центрі та на краю D, гол був у віданні Мессі, але, як пише видання, він вибрав більш складний із двох варіантів - перейти через стінку та на бік воротаря.

Цей удар став його 68-м голом зі штрафних, і Мессі точно не бракує досвіду та нічого не бракує, коли справа доходить до впевненості, зазначає видання.

Тільки Жуніньо Пернамбукано (77), який провів більшу частину своєї кар'єри в "Ліоні" і Пеле (70), забив більше штрафних, ніж Мессі.

"Його торкнувся Бог, чи не так? Неймовірно. Який гравець", - сказав колишній захисник Португалії Жозе Фонте в ефірі Dazn.

Удар Мессі відбувся після ще одного приголомшливого удару його партнера по команді Теласко Сеговії, що дозволило "Інтер Маямі" упевнено боротися за місце в 1/8 фіналу на Клубному чемпіонаті світу з футболу.

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