Месси напомнил о своем классе впечатляющим голом со штрафного на Клубном ЧМ

Лионель Месси напомнил мировому футболу - если вообще нужно напоминание - что он все еще способен создавать особенные моменты во время победы "Интер Майами" над "Порту" со счетом 2:1 на Клубном чемпионате мира ФИФА, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Удар со штрафного 37-летнего футболиста был классическим, фирменным, и вратарь Клаудио Рамос не мог ничего сделать для сейва.

Конечно, это человек, забивший впечатляющие 73 гола в 60 матчах во всех турнирах в сезоне 2011-12 за "Барселону", замечает издание.

Стоя в центре и на краю D, гол был в ведении Месси, но, как пишет издание, он выбрал более сложный из двух вариантов - перейти через стенку и на сторону вратаря.

Этот удар стал его 68-м голом со штрафных, и Месси точно не не хватает опыта и ничего не не хватает, когда дело доходит до уверенности, отмечает издание.

Только Жуниньо Пернамбукано (77), который провел большую часть своей карьеры в "Лионе" и Пеле (70), забил больше штрафных, чем Месси.

"Его коснулся Бог, не так ли? Невероятно. Какой игрок", - сказал бывший защитник Португалии Жозе Фонте в эфире Dazn.

Удар Месси состоялся после еще одного ошеломляющего удара его партнера по команде Теласко Сеговии, что позволило "Интер Майами" уверенно бороться за место в 1/8 финала на Клубном чемпионате мира по футболу.

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