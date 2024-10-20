Волшебные одиннадцать минут и три гола: Лионель Месси установил исторический рекорд для «Интер Майами»

Аргентинская звезда оформил свой первый хет-трик в футбольной лиге США, а "Интер Майами" разгромил "Нью-Ингленд Революшн" со счетом 6:2 и завершил сезон с 74 очками, что является рекордом для MLS.

Пишет УНН со ссылкой на Los Angeles Times.

37-летний Лионель Месси в течение 11 минут второго тайма (на 78-й, 81-й и 89-й минутах) встречи "Интер Майами" и "Нью-Ингленд Революшн" оформил хет-трик, благодаря чему его команда одержала победу со счетом 6:2 (2:2).

Примечательно, что у Майами сейчас 74 очка, что является рекордом лиги: никогда ранее команда не набирала столько очков за сезон MLS.

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С 22 победами, восемью ничьими и четырьмя поражениями "Интер Майами", владельцем которого является известная в прошлом звезда футбола Дэвид Бекхэм, завершил сезон с процентом побед 0,765, что стало очередным рекордом MLS.

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