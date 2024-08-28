Роналду забил 899-й гол и приблизился к рекорду Бекхэма и Месси

Легендарный форвард Криштиану Роналду забил свой 899-й гол в карьере со стандартного положения и отстает на один гол от Дэвида Бекхэма и Лионеля Месси в рейтинге лучших исполнителей штрафных ударов за всю историю, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

39-летний Криштиану Роналду забил 899-й гол в своей карьере в победном матче "Аль-Насра" над "Аль-Фейхой" в первом тайме во вторник.

Этот удар стал 64-м голом Роналду со штрафных. Теперь Роналду всего на один гол отстает от Дэвида Бекхэма и Лионеля Месси в общем зачете по штрафным ударам.

Говоря о своих планах на будущее, он сообщил, что может остаться в клубе на оставшуюся часть своей карьеры: "Я не знаю, уйду ли я на пенсию в ближайшее время, через два или три года... но, вероятно, я уйду на пенсию здесь, в "Аль-Насре".

"Я очень счастлив в этом клубе, я чувствую себя хорошо и в этой стране. Я счастлив играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать", - добавил он.

YouTube-канал Кріштіану Роналду за два дні набрав понад 20 млн підписників