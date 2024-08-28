Роналду забив 899-й гол і наблизився до рекорду Бекхема і Мессі
Київ • УНН
Кріштіану Роналду забив 899-й гол у кар'єрі зі штрафного удару. Він відстає лише на один гол від Девіда Бекхема та Ліонеля Мессі у рейтингу найкращих виконавців штрафних ударів за всю історію.
Легендарний форвард Кріштіану Роналду забив свій 899-й гол у кар'єрі зі стандартного положення і відстає на один гол від Девіда Бекхема та Ліонеля Мессі у рейтингу найкращих виконавців штрафних ударів за всю історію, повідомляє Daily Mail, пише УНН.
Деталі
39-річний Кріштіану Роналду забив 899-й гол у своїй кар'єрі у переможному матчі "Аль-Насра" над "Аль-Фейхою" у першому таймі у вівторок.
Цей удар став 64-м голом Роналду зі штрафних. Тепер Роналду всього на один гол відстає від Девіда Бекхема та Ліонеля Мессі у загальному заліку зі штрафних ударів.
Говорячи про свої плани на майбутнє, він повідомив, що може залишитися в клубі на частину своєї кар'єри, що залишилася: "Я не знаю, чи піду я на пенсію найближчим часом, через два чи три роки... але, ймовірно, я піду на пенсію тут, в "Аль-Насрі".
"Я дуже щасливий у цьому клубі, я почуваюся добре і в цій країні. Я щасливий грати в Саудівській Аравії і хочу продовжувати", - додав він.
YouTube-канал Кріштіану Роналду за два дні набрав понад 20 млн підписників 22.08.24, 17:05 • 14043 перегляди