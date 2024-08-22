YouTube-канал Криштиану Роналду за два дня набрал более 20 млн подписчиков

YouTube-канал футболиста аравийского Аль-Наср Криштиану Роналду за два дня набрал более 20 млн подписчиков и более 40 млн просмотров видео. Футболист уже получил золотую кнопку YouTube и вскоре может получить бриллиантовую кнопку, которая дается за 10 млн подписчиков, передает УНН.

Детали

На канале Криштиану Роналду под названием "UR-Cristiano", который был создан только вчера, уже 20,1 млн подписчиков. Первым он опубликовал видео из музея мадам Тюссо, где позирует со своей восковой копией, которое уже посмотрело 14 млн зрителей. За 90 минут канал футболиста набрал миллион подписок.

"Я очень рад воплотить в жизнь этот проект. Это было в моей голове в течение длительного времени, но наконец у нас есть возможность воплотить это в жизнь. Мне всегда нравилось иметь такие крепкие отношения с поклонниками в социальных сетях, и мой канал YouTube даст мне еще большую платформу для этого, и они узнают больше обо мне, моей семье и моих взглядах на многие разные темы. Я также с нетерпением жду поделиться разговорами с гостями, которые, несомненно, удивят людей", - сказал Роналду в одном из видео.

На своей странице в соцсети Instagram Роналду также показал золотую кнопку YouTube, которую дают на 1 млн подписчиков.

Уже скоро Роналду может получить бриллиантовую кнопку, которая дается за 10 млн подписчиков.

Отметим, что извечный конкурент Роналду, Лионель Месси имеет на YouTube лишь 2,4 млн подписчиков, хотя его канал был создан в далеком 2006 году.

Сейчас больше всего подписчиков на YouTube имеет американский блогер MrBeast (311 млн подписчиков), индийский музыкальный видеоканал T-Series (272 млн подписчиков) и канал Cocomelon - Nursery Rhymes (180 млн подписчиков).

Также в топ-5 каналов YouTube, который имеет больше всего подписчиков, входит канал украинско-американской ютуберки Kids Diana Show, имеющий 124 млн фолловеров.

Дополнение

39-летний Криштиану Роналду, который сейчас выступает за аравийский Аль-Наср, имеет в своем активе множество трофеев, в частности является 5-кратным обладателем "Золотого мяча", 5-кратным обладателем Лиги чемпионов, победителем Чемпионата Европы в 2016 и тому подобное.

Напомним

В 2022 году Роналду первым в мире набрал 400 млн подписчиков в соцсети Instagram. В следующем году футболист побил свой предыдущий рекорд. Количество подписчиков на Instagram-аккаунте футболиста достигло 600 млн.