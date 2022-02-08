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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Світовий рекорд: футболіст Роналду першим набрав 400 млн підписників в Instagram

Світовий рекорд: футболіст Роналду першим набрав 400 млн підписників в Instagram

Київ • УНН

 • 27908 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Нападник англійського клубу "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду першим у світі набрав 400 млн підписників у соцмережі Instagram. Про це повідомила Книга рекордів Гіннеса у Twitter, інформує УНН.

Деталі

Протягом останніх 10 місяців Роналду набрав 123 млн підписників і став найпопулярнішою людиною в Instagram.

Додамо

Кріштіану Роналду грає за збірну Португалії з 2003 року. Він пʼять разів здобував "Золотий мʼяч" як найкращий футболіст Європи

27 серпня 2021 року Роналду перейшов до "Манчестер Юнайтед", до цього з 2018 року він виступав за італійський клуб "Ювентус".

У грудні 2021 року Globe Soccer Awards назвали португальського футболіста найкращим бомбардиром усіх часів.

У січні цього року Роналду здобув спеціальну нагороду The Best від Міжнародної федерації футболу (FIFA) за рекордну кількість голів у складі національної команди. 

Cristiano Ronaldo hit 400M followers on Instagram over the weekend - he's gained 123M followers in the last 10 months and is the most followed person on the platform. pic.twitter.com/7B41fEPOw0

— Guinness World Records (@GWR) February 7, 2022

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