Світовий рекорд: футболіст Роналду першим набрав 400 млн підписників в Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Нападник англійського клубу "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду першим у світі набрав 400 млн підписників у соцмережі Instagram. Про це повідомила Книга рекордів Гіннеса у Twitter, інформує УНН.
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Протягом останніх 10 місяців Роналду набрав 123 млн підписників і став найпопулярнішою людиною в Instagram.
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Кріштіану Роналду грає за збірну Португалії з 2003 року. Він пʼять разів здобував "Золотий мʼяч" як найкращий футболіст Європи
27 серпня 2021 року Роналду перейшов до "Манчестер Юнайтед", до цього з 2018 року він виступав за італійський клуб "Ювентус".
У грудні 2021 року Globe Soccer Awards назвали португальського футболіста найкращим бомбардиром усіх часів.
У січні цього року Роналду здобув спеціальну нагороду The Best від Міжнародної федерації футболу (FIFA) за рекордну кількість голів у складі національної команди.
Cristiano Ronaldo hit 400M followers on Instagram over the weekend - he's gained 123M followers in the last 10 months and is the most followed person on the platform. pic.twitter.com/7B41fEPOw0— Guinness World Records (@GWR) February 7, 2022