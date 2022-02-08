Мировой рекорд: футболист Роналду первым набрал 400 млн подписчиков в Instagram
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Нападающий английского клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду первым в мире набрал 400 млн подписчиков в соцсети Instagram. Об этом сообщила Книга рекордов Гиннеса в Twitter, информирует УНН.
Детали
В течение последних 10 месяцев Роналду набрал 123 млн подписчиков и стал самым популярным человеком в Instagram.
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Криштиану Роналду играет за сборную Португалии с 2003 года. Он пять раз получал "Золотой мяч" как лучший футболист Европы
27 августа 2021 года Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед", до этого с 2018 года он выступал за итальянский клуб "Ювентус".
В декабре 2021 года Globe Soccer Awards назвали португальского футболиста лучшим бомбардиром всех времен.
В январе этого года Роналду получил специальную награду The Best от Международной федерации футбола (FIFA) за рекордное количество голов в составе национальной команды.
Cristiano Ronaldo hit 400M followers on Instagram over the weekend - he's gained 123M followers in the last 10 months and is the most followed person on the platform.pic.twitter.com/7B41fEPOw0— Guinness World Records (@GWR)February 7, 2022