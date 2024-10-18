Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира
Киев • УНН
Forbes опубликовал топ-10 футболистов с самыми большими зарплатами в сезоне-2024/25. Криштиану Роналду лидирует с годовым доходом в 285 млн долларов, за ним следуют Месси и Неймар.
Издание Forbes опубликовало топ-10 футболистов с наибольшими зарплатами в сезоне-2024/25, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в рейтинге учитывали не только заработную плату игрока, а также различные доходы, включая прибыль от нефутбольной деятельности (рекламные контракты или доходы от бизнеса).
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2024/25:
1. Криштиану Роналду, «Аль-Наср», нападающий - 285 млн долларов в год.
2. Лионель Месси, «Интер Майами», нападающий - 135 млн.
3 Неймар, «Аль-Хиляль», нападающий - 110 млн.
4. Карим Бензема, «Аль-Иттихад», нападающий - 104 млн.
5. Кильян Мбаппе, «Реал», Мадрид, нападающий - 90 млн.
6. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити», нападающий - 60 млн.
7. Винисиус Жуниор, «Реал», Мадрид, нападающий - 55 млн.
8. Мохамед Салах, «Ливерпуль», нападающий - 53 млн.
9. Садио Мане, «Аль-Наср», нападающий - 52 млн.
10. Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити», полузащитник - 39 млн.
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