Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

Издание Forbes опубликовало топ-10 футболистов с наибольшими зарплатами в сезоне-2024/25, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в рейтинге учитывали не только заработную плату игрока, а также различные доходы, включая прибыль от нефутбольной деятельности (рекламные контракты или доходы от бизнеса).

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2024/25:

1. Криштиану Роналду, «Аль-Наср», нападающий - 285 млн долларов в год.

2. Лионель Месси, «Интер Майами», нападающий - 135 млн.

3 Неймар, «Аль-Хиляль», нападающий - 110 млн.

4. Карим Бензема, «Аль-Иттихад», нападающий - 104 млн.

5. Кильян Мбаппе, «Реал», Мадрид, нападающий - 90 млн.

6. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити», нападающий - 60 млн.

7. Винисиус Жуниор, «Реал», Мадрид, нападающий - 55 млн.

8. Мохамед Салах, «Ливерпуль», нападающий - 53 млн.

9. Садио Мане, «Аль-Наср», нападающий - 52 млн.

10. Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити», полузащитник - 39 млн.

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