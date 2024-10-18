Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу
Київ • УНН
Forbes опублікував топ-10 футболістів з найбільшими зарплатами в сезоні-2024/25. Кріштіану Роналду лідирує з річним доходом у 285 млн доларів, за ним слідують Мессі та Неймар.
Видання Forbes опублікувало топ-10 футболістів із найбільшими зарплатами в сезоні-2024/25, передає УНН.
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Зазначається, що у рейтингу враховували не тільки заробітну плату гравця, а також різні доходи, включно з прибутком від нефутбольної діяльності (рекламні контракти або доходи від бізнесу).
Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу в сезоні-2024/25:
1. Кріштіану Роналду, "Аль-Наср", нападник - 285 млн доларів на рік.
2. Ліонель Мессі, "Інтер Маямі", нападник - 135 млн.
3 Неймар, "Аль-Хіляль", нападник - 110 млн.
4. Карім Бензема, "Аль-Іттіхад", нападник - 104 млн.
5. Кільян Мбаппе, "Реал", Мадрид, нападник - 90 млн.
6. Ерлінг Голанд, "Манчестер Сіті", нападник - 60 млн.
7. Вінісіус Жуніор, "Реал", Мадрид, нападник - 55 млн.
8. Мохамед Салах, "Ліверпуль", нападник - 53 млн.
9. Садіо Мане, "Аль-Наср", нападник - 52 млн.
10. Кевін Де Брюйне, "Манчестер Сіті", півзахисник - 39 млн.
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