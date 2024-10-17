Визначено сітку, принцип і дату жеребкування ЧС-2026
Київ • УНН
Жеребкування відбору на ЧС-2026 відбудеться 13 грудня 2024 року. Збірні розподілять у 12 групах, переможці груп вийдуть у фінальну стадію, другі місця і 4 найкращі команди Ліги націй зіграють плей-оф.
Європейський відбірковий турнір до чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 має розпочатися в березні 2025 року. Фінал 23-го Чемпіонату світу з футболу відбудеться за участю 48 команд у Канаді, Мексиці та Сполучених Штатах. Україна - у другому кошику жеребкування.
Пише УНН із посиланням на uefa.com.
Жеребкування 12 груп, до яких потраплять вісім найкращих команд Ліги націй (чотири переможці та чотири володарі других місць вийдуть до плей-офф), відбудеться 13 грудня 2024 року.
Збірна України у другому кошику жеребкування, разом Туреччиною, Швецією та Уельсом. Ймовірно там опиняться Греція, Словаччина, Румунія та Чехія.
Відбіркові матчі чемпіонату світу 2026 року - як це працює
Новий формат відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року був оприлюднений УЄФА 25 січня.
Національні збірні будуть розподілені на 12 груп (без рф, хоча ситуація ще не вирішена).
Попередні етапи будуть скорочені до груп по чотири або п'ять команд (а не по п'ять або шість).
Переможці кожної відбіркової групи вийдуть до фінальної стадії.
Ті, що посядуть другі місця, та чотири команди з найкращим рейтингом у Лізі націй візьмуть участь у плей-офф.
Фінал пройде в 16 містах Канади, Мексики та США:
США (11): Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско, Сіетл
Мексика (3): Гвадалахара, Мехіко, Монтеррей
Канада (2): Торонто, Ванкувер
Фінал відбудеться в Нью-Йорку 19 липня 2026 року.
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