Футбол: Довбик пропустив тренування збірної України перед матчем з Чехією
Київ • УНН
Артем Довбик не брав участі у тренуванні збірної України перед грою з Чехією у Лізі націй. Тарас Степаненко тренувався з бандажем, але тренер Ребров сподівається, що всі гравці будуть готові до матчу.
Український нападник Артем Довбик не брав участі у тренуванні збірної України перед грою з Чехією у Лізі націй, повідомляє "Суспільне Спорт", пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, Артем Довбик пропустив тренування збірної України перед матчем проти Чехії у Лізі націй УЄФА. Як повідомляється, Довбик прибув на арену, але не брав участь у тренуванні.
А Тарас Степаненко, як вказано, тренувався з бандажем на коліні.
За словами тренера Сергія Реброва, у команді є мікропошкодження, але він розраховує, що всі гравці будуть готові до гри.
Доповнення
У жовтні збірна України проведе ще один поєдинок у групі В1 Ліги націй-2024/2025 - 14-го числа синьо-жовті в номінально домашньому матчі у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" зіграють проти Чехії.