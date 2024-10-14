Футбол: Довбик пропустил тренировку сборной Украины перед матчем с Чехией
Киев • УНН
Артем Довбик не участвовал в тренировке сборной Украины перед игрой с Чехией в Лиге наций. Тарас Степаненко тренировался с бандажом, но тренер Ребров надеется, что все игроки будут готовы к матчу.
Украинский нападающий Артем Довбик не участвовал в тренировке сборной Украины перед игрой с Чехией в Лиге наций, сообщает «Суспільне Спорт», пишет УНН.
Детали
Как сообщается, Артем Довбик пропустил тренировку сборной Украины перед матчем против Чехии в Лиге наций УЕФА. Как сообщается, Довбик прибыл на арену, но не участвовал в тренировке.
А Тарас Степаненко, как указано, тренировался с бандажом на колене.
По словам тренера Сергея Реброва, в команде есть микроповреждения, но он рассчитывает, что все игроки будут готовы к игре.
Дополнение
В октябре сборная Украины проведет еще один поединок в группе В1 Лиги наций-2024/2025 - 14-го числа сине-желтые в номинально домашнем матче во Вроцлаве на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» сыграют против Чехии.