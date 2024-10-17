Определена сетка, принцип и дата жеребьевки ЧМ-2026

Европейский отборочный турнир к чемпионату мира по футболу FIFA 2026 должен начаться в марте 2025 года. Финал 23-го Чемпионата мира по футболу состоится с участием 48 команд в Канаде, Мексике и Соединенных Штатах. Украина - во второй корзине жеребьевки.

Пишет УНН с ссылкой на uefa.com.

Жеребьевка 12 групп, в которые попадут восемь лучших команд Лиги наций (четыре победителя и четыре обладателя вторых мест выйдут в плей-офф), состоится 13 декабря 2024 года.

Сборная Украины во второй корзине жеребьевки, вместе Турцией, Швецией и Уэльсом. Вероятно там окажутся Греция, Словакия, Румыния и Чехия.

Отборочные матчи чемпионата мира 2026 года - как это работает

Новый формат отборочного турнира чемпионата мира 2026 года был обнародован УЕФА 25 января.

Национальные сборные будут распределены на 12 групп (без рф, хотя ситуация еще не решена).

Предварительные этапы будут сокращены до групп по четыре или пять команд (а не по пять или шесть).

Победители каждой отборочной группы выйдут в финальную стадию.

Те, что займут вторые места, и четыре команды с лучшим рейтингом в Лиге наций примут участие в плей-офф.

Финал пройдет в 16 городах Канады, Мексики и США:

США (11): Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл

Мексика (3): Гвадалахара, Мехико, Монтеррей

Канада (2): Торонто, Ванкувер

Финал состоится в Нью-Йорке 19 июля 2026 года.

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