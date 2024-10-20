Чарівні одинадцять хвилин і три голи: Ліонель Мессі встановив історичний рекорд для "Інтер Маямі"
Київ • УНН
Ліонель Мессі оформив перший хет-трик у MLS за 11 хвилин, допомігши "Інтер Маямі" розгромити "Нью-Інгленд Революшн" 6:2. Команда завершила сезон з рекордними 74 очками та відсотком перемог 0,765.
Аргентинська зірка оформив свій перший хет-трик у футбольній лізі США, а "Інтер Маямі" розгромив "Нью-Інгленд Революшн" із рахунком 6:2 і завершив сезон із 74 очками, що є рекордом для MLS.
Пише УНН із посиланням на Los Angeles Times.
37-річний Ліонель Мессі протягом 11 хвилин другого тайму (на 78-й, 81-й та 89-й хвилинах) зустрічі "Інтер Маямі" та "Нью-Інгленд Революшн" оформив хет-трик, завдяки чому його команда здобула перемогу з рахунком 6:2 (2:2).
Примітно, що у Маямі наразі 74 очки, що є рекордом ліги: ніколи раніше команда не набирала стільки очок за сезон MLS.
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З 22 перемогами, вісьмома нічиїми та чотирма поразками "Інтер Маямі", власником якого є відома у минулому зірка футболу Девід Бекхем, завершив сезон з відсотком перемог 0,765, що стало черговим рекордом MLS.
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