Месси может воссоединиться с Роналду в Саудовской Аравии: "Аль-Ахли" ведет активные переговоры

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
12:46 • 2470 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
11:23 • 13064 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
08:27 • 29902 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
07:42 • 48193 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 89933 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 47275 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 73349 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 135150 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 130306 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 251879 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3м/с
33%
744мм
Популярные новости
Число пострадавших от атаки дронов в Харькове возросло до 13 человек7 июля, 03:46 • 59857 просмотра
В Харькове уже 20 пострадавших в результате утренней российской атаки7 июля, 04:27 • 49576 просмотра
В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия7 июля, 05:19 • 47331 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия7 июля, 06:56 • 81535 просмотра
Макрон и Стармер расходятся во взглядах на помощь Украине и Трампа: детали08:09 • 41127 просмотра
публикации
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 89927 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия7 июля, 06:56 • 81845 просмотра
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 190998 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 404620 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 413244 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Олег Синегубов
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Запорожье
Крым
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"08:59 • 21657 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 251879 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 97966 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 217709 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 242694 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства
Поезд

Месси может воссоединиться с Роналду в Саудовской Аравии: "Аль-Ахли" ведет активные переговоры

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Действующий чемпион Азии "Аль-Ахли" заинтересован в подписании Лионеля Месси после окончания его контракта с "Интер Майами". Возможный трансфер может возобновить соперничество Месси и Роналду в саудовской лиге.

Месси может воссоединиться с Роналду в Саудовской Аравии: "Аль-Ахли" ведет активные переговоры

Согласно информации L'Équipe, действующий чемпион Азии "Аль-Ахли" очень заинтересован в том, чтобы 38-летний экс-игрок сборной Аргентины Лионель Месси присоединился к саудовскому клубу после окончания срока действия контракта с "Интер Майами", передает УНН.

Детали

У Месси заканчивается контракт с "Интером" Майами после этого календарного года. По данным французской спортивной газеты, саудовский клуб "Аль-Ахли" стремится подписать контракт с 38-летней суперзвездой в декабре. Сейчас азиатский чемпион "неделями" работает над тем, чтобы убедить восьмикратного обладателя "Золотого мяча" переехать на Ближний Восток.

Воссоединятся ли в одном чемпионате две легенды - Лионель Месси и Криштиану Роналду?

Страна, которая будет принимать Чемпионат мира по футболу 2034 года, хочет внести большой вклад и продолжает значительно инвестировать, чтобы привлечь самых выдающихся звезд.

"Аль-Ахли", который сейчас имеет большие планы по трансферу аргентинца в Саудовскую Аравию, уже может похвастаться, что имеет несколько игроков, которые отличились в известных чемпионатах. Это в частности ивуариец Франк Кессье, французский и сенегальский голкипер Эдуар Менди, бразилец Роберто Фирмино, а также бельгиец Маттео Дамс. Поэтому в случае, если Месси присоединится, это может еще больше повысить качество "Аль-Ахли".

Возможный трансфер в конце этого года будет означать, что клубное соперничество между игроком "Аль-Насра" Криштиану Роналду и Месси снова разгорится.

Но стоит все же отметить, что по состоянию на сейчас проект перехода Месси в "Аль-Ахли" находится лишь на стадии обсуждения, поэтому придется подождать и посмотреть.

Месси хорошо и в США, зачем ехать на Ближний Восток?

На самом деле сам Месси счастлив в "Интер Майами", и клуб из США также надеется, что звездный форвард подпишет новый контракт.

Совладелец Хорхе Мас недавно выразил желание оставить победителя чемпионата мира 2022 года как минимум до следующего сезона.

Это решение зависит от Месси. Мы хотим, чтобы Месси завершил свою карьеру здесь.

- сказал Мас в интервью ESPN.

Так захочет ли экс-форвард "Барселоны" перейти в Саудовскую Аравию? - пока вопрос открыт.

Напомним

Лионель Месси забил свой 68-й гол со штрафных в победе "Интер Майами" над "Порту" 2:1 на Клубном чемпионате мира ФИФА. Его удар был классическим и не оставил шансов вратарю.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спортНовости Мира
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9