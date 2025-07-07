Месси может воссоединиться с Роналду в Саудовской Аравии: "Аль-Ахли" ведет активные переговоры

Согласно информации L'Équipe, действующий чемпион Азии "Аль-Ахли" очень заинтересован в том, чтобы 38-летний экс-игрок сборной Аргентины Лионель Месси присоединился к саудовскому клубу после окончания срока действия контракта с "Интер Майами", передает УНН.

Детали

У Месси заканчивается контракт с "Интером" Майами после этого календарного года. По данным французской спортивной газеты, саудовский клуб "Аль-Ахли" стремится подписать контракт с 38-летней суперзвездой в декабре. Сейчас азиатский чемпион "неделями" работает над тем, чтобы убедить восьмикратного обладателя "Золотого мяча" переехать на Ближний Восток.

Воссоединятся ли в одном чемпионате две легенды - Лионель Месси и Криштиану Роналду?

Страна, которая будет принимать Чемпионат мира по футболу 2034 года, хочет внести большой вклад и продолжает значительно инвестировать, чтобы привлечь самых выдающихся звезд.

"Аль-Ахли", который сейчас имеет большие планы по трансферу аргентинца в Саудовскую Аравию, уже может похвастаться, что имеет несколько игроков, которые отличились в известных чемпионатах. Это в частности ивуариец Франк Кессье, французский и сенегальский голкипер Эдуар Менди, бразилец Роберто Фирмино, а также бельгиец Маттео Дамс. Поэтому в случае, если Месси присоединится, это может еще больше повысить качество "Аль-Ахли".

Возможный трансфер в конце этого года будет означать, что клубное соперничество между игроком "Аль-Насра" Криштиану Роналду и Месси снова разгорится.

Но стоит все же отметить, что по состоянию на сейчас проект перехода Месси в "Аль-Ахли" находится лишь на стадии обсуждения, поэтому придется подождать и посмотреть.

Месси хорошо и в США, зачем ехать на Ближний Восток?

На самом деле сам Месси счастлив в "Интер Майами", и клуб из США также надеется, что звездный форвард подпишет новый контракт.

Совладелец Хорхе Мас недавно выразил желание оставить победителя чемпионата мира 2022 года как минимум до следующего сезона.

Это решение зависит от Месси. Мы хотим, чтобы Месси завершил свою карьеру здесь. - сказал Мас в интервью ESPN.

Так захочет ли экс-форвард "Барселоны" перейти в Саудовскую Аравию? - пока вопрос открыт.

Напомним

Лионель Месси забил свой 68-й гол со штрафных в победе "Интер Майами" над "Порту" 2:1 на Клубном чемпионате мира ФИФА. Его удар был классическим и не оставил шансов вратарю.