"Реал Мадрид" категорично проти матчу Ла-Ліги між "Вільярреалом" і "Барселоною" у США

$41.450.06
48.200.00
ukenru
17:43 • 3860 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
15:14 • 25543 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 25481 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 46583 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 30444 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 35182 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 90020 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 87114 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 85965 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 40209 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
50%
755мм
Популярнi новини
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto12 серпня, 09:24 • 86414 перегляди
Інтерпол категорично відмовляється оголошувати в розшук російських воєнних злочинців – Офіс Генпрокурора12 серпня, 11:05 • 10182 перегляди
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС14:20 • 23719 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 12792 перегляди
Буданов звернувся до українців напередодні зустрічі президента США Трампа з російським диктатором путінимPhoto15:59 • 13428 перегляди
Публікації
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти17:43 • 3854 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах16:50 • 6288 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
15:14 • 25537 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 46579 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12 серпня, 12:25 • 89996 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Василь Малюк
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video18:19 • 656 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 12812 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 79745 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 46671 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 202987 перегляди
Актуальне
Ту-95
Ту-22М
Ту-160
Іл-78
F-35 Lightning II

"Реал Мадрид" категорично проти матчу Ла-Ліги між "Вільярреалом" і "Барселоною" у США

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Мадридський "Реал" категорично відхилив плани провести матч Ла Ліги між "Вільярреалом" і "Барселоною" в Маямі. Клуб вважає, що це створить неприйнятний прецедент, який матиме серйозні наслідки для футболу.

"Реал Мадрид" категорично проти матчу Ла-Ліги між "Вільярреалом" і "Барселоною" у США

Матч Ла-Ліги "Вільярреал" - "Барселона" у Маямі? На це "Реал Мадрид" рішуче каже "ні". Передає УНН із посиланням на ВВС.

 Деталі

Іспанська федерація футболу RFEF у понеділок дала зелене світло на проведення матчу чемпіонату між "Вільярреалом" і "Барселоною" 20 грудня на стадіоні Hard Rock Stadium у Маямі. Пропозиція також була подана до Європейської футбольної асоціації UEFA та Міжнародної федерації футболу FIFA. Але "Реал Мадрид" категорично відхилив плани провести матч Ла Ліги за участю "Барселони" у США. У "королівському" клубі заявили, що це "створює неприйнятний прецедент".

"Барселона" може уникнути штрафу УЄФА у розмірі 60 мільйонів євро10.06.25, 18:16 • 2896 переглядiв

У своїй заяві "Реал Мадрид" сформулював так: 

Якщо ця пропозиція буде реалізована, її наслідки будуть настільки серйозними, що стануть поворотним моментом у світі футболу

Коментар

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа:

Пропозиція порушує основний принцип територіальної взаємності, який застосовується до змагань з двоколовим форматом (один домашній та один виїзний), порушуючи таким чином конкурентний баланс та надаючи клубам, що запитують, неправомірну спортивну перевагу

- заявив представник Реалу. 

Вболівальники Іспанії не згодні також із планами провести матч Ла-Ліги у Маямі

Асоціація футбольних уболівальників Іспанії (FASFE) приєдналася до фанатських груп "Барселони" та "Вільярреала", щоб чітко заявити про свою рішучу незгоду з цією пропозицією, попередивши, що вони "вживуть відповідних правових заходів", якщо її буде прийнято.

Відповідь керівника "Вільярреала"

Президент "Вільярреала" Фернандо Ройг заявив на вебсайті клубу, що вони "повинні скористатися цією можливістю в США".

Ми повинні розширити бренд нашого футболу та "Вільярреала"

- додав він.

Нагадаємо

CNBC склав рейтинг найдорожчих футбольних клубів. Найціннішою командою є "Реал Мадрид". Крім того, офіційний список включає 11 англійських команд, бо прем'єр-ліга має найбагатші угоди на трансляцію, випереджаючи іспанську Ла Лігу.

Ігор Тележніков

Спорт
Реал Мадрид
УЄФА
Сполучені Штати Америки