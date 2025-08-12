"Реал Мадрид" категорично проти матчу Ла-Ліги між "Вільярреалом" і "Барселоною" у США

Матч Ла-Ліги "Вільярреал" - "Барселона" у Маямі? На це "Реал Мадрид" рішуче каже "ні". Передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Іспанська федерація футболу RFEF у понеділок дала зелене світло на проведення матчу чемпіонату між "Вільярреалом" і "Барселоною" 20 грудня на стадіоні Hard Rock Stadium у Маямі. Пропозиція також була подана до Європейської футбольної асоціації UEFA та Міжнародної федерації футболу FIFA. Але "Реал Мадрид" категорично відхилив плани провести матч Ла Ліги за участю "Барселони" у США. У "королівському" клубі заявили, що це "створює неприйнятний прецедент".

У своїй заяві "Реал Мадрид" сформулював так:

Якщо ця пропозиція буде реалізована, її наслідки будуть настільки серйозними, що стануть поворотним моментом у світі футболу

Коментар

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа:

Пропозиція порушує основний принцип територіальної взаємності, який застосовується до змагань з двоколовим форматом (один домашній та один виїзний), порушуючи таким чином конкурентний баланс та надаючи клубам, що запитують, неправомірну спортивну перевагу - заявив представник Реалу.

Вболівальники Іспанії не згодні також із планами провести матч Ла-Ліги у Маямі

Асоціація футбольних уболівальників Іспанії (FASFE) приєдналася до фанатських груп "Барселони" та "Вільярреала", щоб чітко заявити про свою рішучу незгоду з цією пропозицією, попередивши, що вони "вживуть відповідних правових заходів", якщо її буде прийнято.

Відповідь керівника "Вільярреала"

Президент "Вільярреала" Фернандо Ройг заявив на вебсайті клубу, що вони "повинні скористатися цією можливістю в США".

Ми повинні розширити бренд нашого футболу та "Вільярреала" - додав він.

Нагадаємо

