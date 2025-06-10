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"Барселона" може уникнути штрафу УЄФА у розмірі 60 мільйонів євро

Київ • УНН

 • 646 перегляди

УЄФА зменшить штраф для "Барселони" з 60 до 15 млн євро за умови дотримання правил фінансового фейр-плей. Клуб зобов'язався дотримуватися фінансових правил УЄФА та Ла Ліги.

"Барселона" може уникнути штрафу УЄФА у розмірі 60 мільйонів євро

Початковий штраф у розмірі 60 мільйонів євро для каталонського футбольного клубу буде зменшено до 15 мільйонів за умови дотримання правил фінансового фейр-плей.

Передає УНН із посиланням на Onefootball та Mundo Deportivo.

Деталі

ФК "Барселона" може зітхнути - останніми місяцями легендарний футбольний клуб працював за лаштунками, щоб зменшити значні санкції УЄФА, пов'язані з фінансовими важелями, які клуб активував влітку 2022 року.

Контекст

Виною всьому - продаж телевізійних прав на літо 2022 року, які керівний футбольний орган визнав не як "операційний дохід", а як "прибуток від втрат нематеріальних активів".

Ці заходи, які включали продаж телевізійних прав Sixth Street за понад 500 мільйонів євро, покращили баланс клубу за сезон 2022/23.

Але УЄФА хотіла оштрафувати ФК "Барселона" на 60 мільйонів євро. 

Спочатку, у 2024 році, європейський орган наклав символічний штраф у розмірі 500 000 євро, втім пізніше позиція була підсилена, ішлося вже по набагато суворіший штраф у розмірі 60 мільйонів євро.

- пояснює у своєму матеріалі ЗМІ

У неділю президент "Барселони" Жоан Лапорта вирушив до Мюнхена, щоб подивитися матч Іспанії та Португалії у фіналі Ліги націй, але справжньою метою його поїздки була зустріч зі своїм колегою з УЄФА Александером Чеферіним для обговорення можливого штрафу.

Це була друга зустріч між ними за лічені тижні.

Умовне зменшення штрафу

Лапорта стверджував, що "важелі" "Барселони" були прийняті Ла Лігою в розрахунках ліміту зарплат, і що "Барселона", будучи клубом, що належить членам, не може збільшувати капітал від власників. УЄФА визнає ці операції, а "Барселона" стверджує, що вони отримають ці активи назад, коли справа дійде до продажу відсотка своїх телевізійних прав на певний період часу.

За новими даними, в УЄФА зменшить штраф у розмірі 60 мільйонів євро - але із застереженнями.

В обмін на зменшення штрафу "Барса" зобов'язалася дотримуватися правил фінансового фейр-плей, встановлених УЄФА та Ла Лігою.

- пише Mundo Deportivo.

Нагадаємо

ФК "Барселона" став чемпіоном Ла Ліги, завоювавши свій 28-й титул після перемоги над "Еспаньйолом". Це сталося через 272 дні після початку сезону 2024/25.

У півфіналі Ліги чемпіонів італійський "Інтер" здолав іспанську "Барселону" з рахунком 3:3 у першому матчі та 3:2 у другому.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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