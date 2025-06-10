"Барселона" может избежать штрафа УЕФА в размере 60 миллионов евро

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень
14:41 • 5318 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
13:58 • 15148 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
13:21 • 20071 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

13:16 • 22889 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Эксклюзив
11:54 • 26371 просмотра

Множественное гражданство: окончательного законопроекта нет, его пытаются быстро доработать

Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 77287 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 166090 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
9 июня, 13:35 • 121165 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
9 июня, 13:15 • 113077 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 217552 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
38%
754мм
Популярные новости

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

10 июня, 07:28 • 47292 просмотра

Франция предложила Украине новые варианты финансирования оружия: детали от Минобороны

10 июня, 08:07 • 53021 просмотра

Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов

10 июня, 08:50 • 42742 просмотра

рф подозревают в запуске дронов с кораблей в направлении военных объектов Германии: данные расследования

10 июня, 09:20 • 68052 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

11:04 • 21751 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 217556 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 206989 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 198235 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 212062 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 197666 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Сергей Ребров

Али Хаменеи

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Польша

Германия

Реклама
УНН Lite

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

13:35 • 12806 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

12:39 • 4744 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

11:04 • 21758 просмотра

Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов

10 июня, 08:50 • 42753 просмотра

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

10 июня, 07:28 • 47310 просмотра
Актуальное

МиГ-31

YouTube

ЧатГПТ

Шахед-136

MIM-104 Patriot

"Барселона" может избежать штрафа УЕФА в размере 60 миллионов евро

Киев • УНН

 • 368 просмотра

УЕФА уменьшит штраф для "Барселоны" с 60 до 15 млн евро при условии соблюдения правил финансового фейр-плей. Клуб обязался соблюдать финансовые правила УЕФА и Ла Лиги.

"Барселона" может избежать штрафа УЕФА в размере 60 миллионов евро

Первоначальный штраф в размере 60 миллионов евро для каталонского футбольного клуба будет уменьшен до 15 миллионов при условии соблюдения правил финансового фейр-плей.

Передает УНН со ссылкой на Onefootball и Mundo Deportivo.

Детали

ФК "Барселона" может вздохнуть - в последние месяцы легендарный футбольный клуб работал за кулисами, чтобы уменьшить значительные санкции УЕФА, связанные с финансовыми рычагами, которые клуб активировал летом 2022 года.

Контекст

Виной всему - продажа телевизионных прав на лето 2022 года, которые руководящий футбольный орган признал не как "операционный доход", а как "прибыль от потерь нематериальных активов".

Эти меры, которые включали продажу телевизионных прав Sixth Street за более 500 миллионов евро, улучшили баланс клуба за сезон 2022/23.

Но УЕФА хотела оштрафовать ФК "Барселона" на 60 миллионов евро. 

Сначала, в 2024 году, европейский орган наложил символический штраф в размере 500 000 евро, но позже позиция была усилена, речь шла уже о гораздо более суровом штрафе в размере 60 миллионов евро.

- объясняет в своем материале СМИ

В воскресенье президент "Барселоны" Жоан Лапорта отправился в Мюнхен, чтобы посмотреть матч Испании и Португалии в финале Лиги наций, но настоящей целью его поездки была встреча со своим коллегой из УЕФА Александером Чефериным для обсуждения возможного штрафа.

Это была вторая встреча между ними за считанные недели.

Условное уменьшение штрафа

Лапорта утверждал, что "рычаги" "Барселоны" были приняты Ла Лигой в расчетах лимита зарплат, и что "Барселона", будучи клубом, принадлежащим членам, не может увеличивать капитал от владельцев. УЕФА признает эти операции, а "Барселона" утверждает, что они получат эти активы обратно, когда дело дойдет до продажи процента своих телевизионных прав на определенный период времени.

По новым данным, в УЕФА уменьшит штраф в размере 60 миллионов евро - но с оговорками.

В обмен на уменьшение штрафа "Барса" обязалась соблюдать правила финансового фейр-плей, установленные УЕФА и Ла Лигой.

- пишет Mundo Deportivo

Напомним

ФК "Барселона" стал чемпионом Ла Лиги, завоевав свой 28-й титул после победы над "Эспаньолом". Это произошло через 272 дня после начала сезона 2024/25.

В полуфинале Лиги чемпионов итальянский "Интер" одолел испанскую "Барселону" со счетом 3:3 в первом матче и 3:2 во втором.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спортФинансы
УЕФА
Ла Лига
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9