"Барселона" может избежать штрафа УЕФА в размере 60 миллионов евро

Первоначальный штраф в размере 60 миллионов евро для каталонского футбольного клуба будет уменьшен до 15 миллионов при условии соблюдения правил финансового фейр-плей.

Передает УНН со ссылкой на Onefootball и Mundo Deportivo.

Детали

ФК "Барселона" может вздохнуть - в последние месяцы легендарный футбольный клуб работал за кулисами, чтобы уменьшить значительные санкции УЕФА, связанные с финансовыми рычагами, которые клуб активировал летом 2022 года.

Контекст

Виной всему - продажа телевизионных прав на лето 2022 года, которые руководящий футбольный орган признал не как "операционный доход", а как "прибыль от потерь нематериальных активов".

Эти меры, которые включали продажу телевизионных прав Sixth Street за более 500 миллионов евро, улучшили баланс клуба за сезон 2022/23.

Но УЕФА хотела оштрафовать ФК "Барселона" на 60 миллионов евро.

Сначала, в 2024 году, европейский орган наложил символический штраф в размере 500 000 евро, но позже позиция была усилена, речь шла уже о гораздо более суровом штрафе в размере 60 миллионов евро. - объясняет в своем материале СМИ

В воскресенье президент "Барселоны" Жоан Лапорта отправился в Мюнхен, чтобы посмотреть матч Испании и Португалии в финале Лиги наций, но настоящей целью его поездки была встреча со своим коллегой из УЕФА Александером Чефериным для обсуждения возможного штрафа.

Это была вторая встреча между ними за считанные недели.

Условное уменьшение штрафа

Лапорта утверждал, что "рычаги" "Барселоны" были приняты Ла Лигой в расчетах лимита зарплат, и что "Барселона", будучи клубом, принадлежащим членам, не может увеличивать капитал от владельцев. УЕФА признает эти операции, а "Барселона" утверждает, что они получат эти активы обратно, когда дело дойдет до продажи процента своих телевизионных прав на определенный период времени.

По новым данным, в УЕФА уменьшит штраф в размере 60 миллионов евро - но с оговорками.

В обмен на уменьшение штрафа "Барса" обязалась соблюдать правила финансового фейр-плей, установленные УЕФА и Ла Лигой. - пишет Mundo Deportivo

Напомним

ФК "Барселона" стал чемпионом Ла Лиги, завоевав свой 28-й титул после победы над "Эспаньолом". Это произошло через 272 дня после начала сезона 2024/25.

В полуфинале Лиги чемпионов итальянский "Интер" одолел испанскую "Барселону" со счетом 3:3 в первом матче и 3:2 во втором.