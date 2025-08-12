«Реал Мадрид» категорически против матча Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США
Мадридский «Реал» категорически отклонил планы провести матч Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» в Майами. Клуб считает, что это создаст неприемлемый прецедент, который будет иметь серьезные последствия для футбола.
Матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона» в Майами? На это «Реал Мадрид» решительно говорит «нет». Передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Испанская федерация футбола RFEF в понедельник дала зеленый свет на проведение матча чемпионата между «Вильярреалом» и «Барселоной» 20 декабря на стадионе Hard Rock Stadium в Майами. Предложение также было подано в Европейскую футбольную ассоциацию UEFA и Международную федерацию футбола FIFA. Но «Реал Мадрид» категорически отклонил планы провести матч Ла Лиги с участием «Барселоны» в США. В «королевском» клубе заявили, что это «создает неприемлемый прецедент».
В своем заявлении «Реал Мадрид» сформулировал так:
Если это предложение будет реализовано, его последствия будут настолько серьезными, что станут поворотным моментом в мире футбола
Комментарий
Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа:
Предложение нарушает основной принцип территориальной взаимности, который применяется к соревнованиям с двухкруговым форматом (один домашний и один выездной), нарушая таким образом конкурентный баланс и предоставляя запрашивающим клубам неправомерное спортивное преимущество
Болельщики Испании не согласны также с планами провести матч Ла-Лиги в Майами
Ассоциация футбольных болельщиков Испании (FASFE) присоединилась к фанатским группам «Барселоны» и «Вильярреала», чтобы четко заявить о своем решительном несогласии с этим предложением, предупредив, что они «примут соответствующие правовые меры», если оно будет принято.
Ответ руководителя «Вильярреала»
Президент «Вильярреала» Фернандо Ройг заявил на веб-сайте клуба, что они «должны воспользоваться этой возможностью в США».
Мы должны расширить бренд нашего футбола и «Вильярреала»
