В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
«Реал Мадрид» категорически против матча Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Мадридский «Реал» категорически отклонил планы провести матч Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» в Майами. Клуб считает, что это создаст неприемлемый прецедент, который будет иметь серьезные последствия для футбола.

«Реал Мадрид» категорически против матча Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США

Матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона» в Майами? На это «Реал Мадрид» решительно говорит «нет». Передает УНН со ссылкой на ВВС.

 Детали

Испанская федерация футбола RFEF в понедельник дала зеленый свет на проведение матча чемпионата между «Вильярреалом» и «Барселоной» 20 декабря на стадионе Hard Rock Stadium в Майами. Предложение также было подано в Европейскую футбольную ассоциацию UEFA и Международную федерацию футбола FIFA. Но «Реал Мадрид» категорически отклонил планы провести матч Ла Лиги с участием «Барселоны» в США. В «королевском» клубе заявили, что это «создает неприемлемый прецедент».

"Барселона" может избежать штрафа УЕФА в размере 60 миллионов евро10.06.25, 18:16 • 2896 просмотров

В своем заявлении «Реал Мадрид» сформулировал так: 

Если это предложение будет реализовано, его последствия будут настолько серьезными, что станут поворотным моментом в мире футбола

Комментарий

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа:

Предложение нарушает основной принцип территориальной взаимности, который применяется к соревнованиям с двухкруговым форматом (один домашний и один выездной), нарушая таким образом конкурентный баланс и предоставляя запрашивающим клубам неправомерное спортивное преимущество

- заявил представитель Реала. 

Болельщики Испании не согласны также с планами провести матч Ла-Лиги в Майами

Ассоциация футбольных болельщиков Испании (FASFE) присоединилась к фанатским группам «Барселоны» и «Вильярреала», чтобы четко заявить о своем решительном несогласии с этим предложением, предупредив, что они «примут соответствующие правовые меры», если оно будет принято.

Ответ руководителя «Вильярреала»

Президент «Вильярреала» Фернандо Ройг заявил на веб-сайте клуба, что они «должны воспользоваться этой возможностью в США».

Мы должны расширить бренд нашего футбола и «Вильярреала»

- добавил он.

Напомним

CNBC составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов. Самой ценной командой является «Реал Мадрид». Кроме того, официальный список включает 11 английских команд, потому что премьер-лига имеет самые богатые соглашения на трансляцию, опережая испанскую Ла Лигу.

Игорь Тележников

спорт
Реал Мадрид
УЕФА
Соединённые Штаты