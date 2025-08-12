«Реал Мадрид» категорически против матча Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США

Матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона» в Майами? На это «Реал Мадрид» решительно говорит «нет». Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Испанская федерация футбола RFEF в понедельник дала зеленый свет на проведение матча чемпионата между «Вильярреалом» и «Барселоной» 20 декабря на стадионе Hard Rock Stadium в Майами. Предложение также было подано в Европейскую футбольную ассоциацию UEFA и Международную федерацию футбола FIFA. Но «Реал Мадрид» категорически отклонил планы провести матч Ла Лиги с участием «Барселоны» в США. В «королевском» клубе заявили, что это «создает неприемлемый прецедент».

"Барселона" может избежать штрафа УЕФА в размере 60 миллионов евро

В своем заявлении «Реал Мадрид» сформулировал так:

Если это предложение будет реализовано, его последствия будут настолько серьезными, что станут поворотным моментом в мире футбола

Комментарий

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа:

Предложение нарушает основной принцип территориальной взаимности, который применяется к соревнованиям с двухкруговым форматом (один домашний и один выездной), нарушая таким образом конкурентный баланс и предоставляя запрашивающим клубам неправомерное спортивное преимущество - заявил представитель Реала.

Болельщики Испании не согласны также с планами провести матч Ла-Лиги в Майами

Ассоциация футбольных болельщиков Испании (FASFE) присоединилась к фанатским группам «Барселоны» и «Вильярреала», чтобы четко заявить о своем решительном несогласии с этим предложением, предупредив, что они «примут соответствующие правовые меры», если оно будет принято.

Ответ руководителя «Вильярреала»

Президент «Вильярреала» Фернандо Ройг заявил на веб-сайте клуба, что они «должны воспользоваться этой возможностью в США».

Мы должны расширить бренд нашего футбола и «Вильярреала» - добавил он.

Напомним

CNBC составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов. Самой ценной командой является «Реал Мадрид». Кроме того, официальный список включает 11 английских команд, потому что премьер-лига имеет самые богатые соглашения на трансляцию, опережая испанскую Ла Лигу.