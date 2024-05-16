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ФІФА може дозволити проводити матчі внутрішніх чемпіонатів за кордоном

ФІФА може дозволити проводити матчі внутрішніх чемпіонатів за кордоном

Київ • УНН

 • 54126 перегляди

ФІФА може дозволити проведення матчів національних чемпіонатів за кордоном, а також створити робочу групу для вивчення можливості проведення матчів таких ліг, як Ла Ліга та Прем'єр-ліга, у прибуткових регіонах, таких як Північна Америка та Азія.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій ФІФА може дозволити проведення матчів внутрішніх чемпіонатів за межами країн, що їх організовують. Як пише The Guardian, на засіданні ради ФІФА у Бангкоку було ухвалено рішення про створення робочої групи, яка опрацює це питання, передає УНН.

Деталі

До комісії увійдуть від десяти до 15 представників ліг, клубів та вболівальницьких організацій.

Головною проблемою вважають потребу пояснити фанатам команд, чому вони змушені втрачати нагоду відвідувати домашні чи виїзні ігри своїх улюблених клубів.

Доповнення

Проведення матчів за кордоном цікавить найбільші ліги Європи з комерційної точки зору. Іспанська Ла Ліга сподівається, що вже у 2025 зможе організувати поєдинки топових команд у прибуткових регіонах – Північній Америці та Азії. Так само зацікавлена у зміні регламенту й Англійська Прем'єр-ліга, яка раніше намагалася домогтися від ФІФА дозволу на запровадження додаткового "закордонного" туру чемпіонату.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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