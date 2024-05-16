ФИФА может разрешить проводить матчи внутренних чемпионатов за рубежом

Международная федерация футбольных ассоциаций ФИФА может разрешить проведение матчей внутренних чемпионатов за пределами стран, которые их организуют. Как пишет The Guardian, на заседании совета ФИФА в Бангкоке было принято решение о создании рабочей группы, которая проработает этот вопрос, передает УНН.

Детали

В комиссию войдут от десяти до 15 представителей лиг, клубов и болельщицких организаций.

Главной проблемой считают необходимость объяснить фанатам команд, почему они вынуждены терять возможность посещать домашние или выездные игры своих любимых клубов.

Дополнение

Проведение матчей за рубежом интересует крупнейшие лиги Европы с коммерческой точки зрения. Испанская Ла Лига надеется, что уже в 2025 сможет организовать поединки топовых команд в прибыльных регионах - Северной Америке и Азии. Так же заинтересована в изменении регламента и Английская Премьер-лига, которая ранее пыталась добиться от ФИФА разрешения на введение дополнительного "зарубежного" тура чемпионата.

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