Украина поднялась на 22-е место в рейтинге ФИФА после выхода на Евро-2024

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных, Украина поднялась на 22-е место, сообщили в УАФ в четверг, пишет УНН.

Детали

Сборная Украины поднялась в рейтинге на две позиции.

Сине-желтые имеют 1568,86 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.

После публикации предварительного реестра сборная Украины провела матчи плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (2:1) и Исландии (2:1), пробившись в финальный турнир.

Также изменилось положение будущих соперников сине-желтых. В товарищеских матчах: Германия - 16 (0), Польша - 28 (+2), Молдова - 153 (+2). В группе Е на Евро-2024: Румыния - 46 (-1), Словакия - 48 (0), Бельгия - 3 (+1). В группе В1 Лиги наций-2024/2025: Албания - 66 (-2), Чехия - 36 (+4), Грузия - 75 (+2).

Украина вышла на чемпионат Европы по футболу