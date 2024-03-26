Украина вышла на чемпионат Европы по футболу

Сборная Украины вышла на чемпионат Европы по футболу. Наши спортсмены обыграли Исландию со счетом 2:1, передает УНН.

Детали

Игра Украина - Исландия проходила в польском Вроцлаве.

В начале игры Украина имела преимущество во владении мячом. Первые полчаса поединка завершились голом Исландии.

Украина восстановила паритет на 54-й минуте. Виктор Цыганков поразил нижний угол ворот - 1:1. Второй гол забил Михаил Мудрик.

Сборную уже поздравил президент Владимир Зеленский.

Спасибо, сборная! За сверхважные эмоции для всей страны. За сверхважную победу и выход на Евро. За то, что в очередной раз доказали: когда украинцам трудно, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают. Во времена, когда нас ежедневно хотят уничтожить, мы ежедневно доказываем: украинцы есть и будут! написал Зеленский.

Напомним,

Это четвертый подряд выход Украины на Евро, в 2021 году они дошли до четвертьфинала.

Юношеская сборная Украины по футболу победила Швейцарию и вышла на Евро-2024