Юношеская сборная Украины по футболу победила Швейцарию и вышла на Евро-2024
Киев • УНН
Сборная Украины по футболу U19 разгромила Швейцарию со счетом 3:0 и квалифицировалась на Евро-2024, не пропустив ни одного мяча.
Футбольная сборная Украины U19 со 100% результатом и без пропущенных голов вышла на юношеский Евро-2024 по футболу. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение Украинской ассоциации футбола.
Детали
Юношеская футбольная сборная Украины U-19 уверенно победила сборную Швейцарии U-19, выиграв квалификацию к Евро-2024. Завершающий матч 3-го тура отбора в Скопье, столице Северной Македонии, завершился победой украинских футболистов со счетом 3:0. Голы на счету полузащитника харьковского "Металлиста" Геннадия Синчука, который вывел украинских футболистов вперед, а также нападающего "Динамо" Киев, Матвея Пономаренко, который оформил дубль.
Юношеская сборная Украины U-19 со 100% результатом и без пропущенных голов квалифицируется на Евро-2024!
Ранее подопечные Дмитрия Михайленко одолели Северную Македонию (2:0) и Латвию (3:0).
Юношеский чемпионат Европы по футболу (U-19) пройдет 15-28 июля в Северной Ирландии. Известно, что на предстоящем турнире уже забронировали места: Испания, Италия, Турция, Украина и Северная Ирландия.
Жеребьевка финального турнира пройдет 17 апреля в Белфасте.
Напомним,
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