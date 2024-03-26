С Цыганковым и Зинченко: Украина объявила заявку на финал плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии

Сборная Украины по футболу объявила заявку на сегодняшний финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против команды Исландии, пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Сегодня в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сборная Украины проведет финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против команды Исландии (начало - в 21:45 по киевскому времени).

Заявка сборной Украины на матч против Исландии следующая:

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Владимир Бражко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Валерий Бондарь, 20. Александр Зубков, 21. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Из тех футболистов, которые находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк и Даниил Сикан.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Исландская команда сыграет в синем.

Дополнение

Кроме нашего матча, сегодня состоятся еще две финальные битвы в плей-офф отбора Евро-2024. В Пути А Уэльс примет Польшу, а в Пути С Грузия дома сойдется с Грецией.

В свежем рейтинге ФИФА наш сегодняшний соперник, команда Исландии, занимает 73-е место. Сборная Украины - 24-я.

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