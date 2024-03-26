С Цыганковым и Зинченко: Украина объявила заявку на финал плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  94238 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

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ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  94784 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  132414 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  128979 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  177954 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166334 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155091 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215983 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181353 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176964 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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21 марта 2024, 11:56  •  422769 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  379807 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  510615 просмотра

С Цыганковым и Зинченко: Украина объявила заявку на финал плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии

Сегодня в польском Вроцлаве сборная Украины по футболу сыграет финальный матч плей-офф Евро-2024 против сборной Исландии.

спорт •   •  19782 просмотра
С Цыганковым и Зинченко: Украина объявила заявку на финал плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии

Кулеба прокомментировал информацию о призывах прекратить удары по российским НПЗ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность тем, что действия западных союзников не соответствуют их риторике, предполагая, что они хотят, чтобы Украина воевала со "связанными за спиной руками", не предоставляя достаточного количества оружия.

Война •   •  26993 просмотра
Кулеба прокомментировал информацию о призывах прекратить удары по российским НПЗ

Возможно затопление дорог: на реках Черниговщины удерживаются высокие уровни воды

Высокий уровень воды на реках Черниговской области может вызвать подтопление пойменных территорий и дорог, нарушив транспортное сообщение с некоторыми селами.

Общество •   •  23566 просмотра
Возможно затопление дорог: на реках Черниговщины удерживаются высокие уровни воды

ISW: удары по кораблям и инфраструктуре чф будут продолжать сдерживать российские силы от передислокации кораблей в Севастополь

Украинские удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота россии в Севастополе, вероятно, и в дальнейшем будут сдерживать российские силы от передислокации в западную часть Черного моря и ограничивать боеспособность флота.

Война •   •  20284 просмотра
ISW: удары по кораблям и инфраструктуре чф будут продолжать сдерживать российские силы от передислокации кораблей в Севастополь

Бывшая девушка Илона Маска рассказала о своем новом возлюбленном в Instagram

Бывшая девушка Илона Маска Граймс показала своего нового бойфренда, музыкального продюсера Анима (Маттео Миллери), на романтических фотографиях в Instagram.

Культура •   •  19726 просмотра
Бывшая девушка Илона Маска рассказала о своем новом возлюбленном в Instagram

В Киеве отопительный сезон планируют завершать 28 марта

Киев планирует завершить отопительный сезон 28 марта из-за значительного потепления, что позволит городу экономить энергию.

Общество •   •  30013 просмотра
В Киеве отопительный сезон планируют завершать 28 марта

Быстрая ликвидация "Конкорда" не входит в планы Фонда гарантирования вкладов - соучредитель банка Соседка

Быстрая ликвидация банка "Конкорд" не входит в планы Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ведь со счетов финансового учреждения Фонд получает около 8 миллионов гривен ежемесячно.

Общество •   •  28083 просмотра
Быстрая ликвидация "Конкорда" не входит в планы Фонда гарантирования вкладов - соучредитель банка Соседка

В Харькове армия рф ударила по гражданской жилой инфраструктуре - ОВА

Российские войска попали в жилой район Харькова, информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Война •   •  25974 просмотра
В Харькове армия рф ударила по гражданской жилой инфраструктуре - ОВА

Британская разведка: рф не хватает солдат на новые военные округа из-за войны в Украине

россии не хватает солдат для формирования новых военных округов из-за того, что ее войска участвуют в войне в Украине.

Война •   •  25692 просмотра
Британская разведка: рф не хватает солдат на новые военные округа из-за войны в Украине

Подоляк отреагировал на слова путина об участии Украины в теракте: удивляет, что некоторые политики еще считают его дееспособным

Подоляк отверг обвинения путина в причастности Украины к московскому теракту, как неадекватные и бессмысленные, спрашивая, почему некоторые политики до сих пор считают Путина способным к переговорам или договоренностям.

Война •   •  25491 просмотра
Подоляк отреагировал на слова путина об участии Украины в теракте: удивляет, что некоторые политики еще считают его дееспособным