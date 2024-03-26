Украина - Исландия: где смотреть решающий матч отбора на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  115235 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  117257 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  168990 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  161280 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  154103 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215500 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181077 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176898 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172899 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140487 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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Сегодня день больных эпилепсией: ситуация с заболеваемостью в Украине

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На Киевщине ко второй годовщине деоккупации состоится концерт "БУЧА: LACRIMOSA"

На Киевщине ко второй годовщине деоккупации состоится концерт "БУЧА: LACRIMOSA"

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Япония выделила $230 млн на поддержку украинского сельского хозяйства

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26 марта: Всемирный день вермута, День "Придумай свой праздник"

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21 марта 2024, 11:56  •  398347 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  356722 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

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20 марта 2024, 17:18  •  376527 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  399394 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  490164 просмотра

Украина - Исландия: где смотреть решающий матч отбора на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

Сегодня, 26 марта, сборная Украины сыграет решающий матч отбора на чемпионат Европы по футболу, который летом этого года состоится в Германии. Соперником наших футболистов будет сборная Исландии

спорт •   •  5001 просмотра
Украина - Исландия: где смотреть решающий матч отбора на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

Сегодня день больных эпилепсией: ситуация с заболеваемостью в Украине

26 марта во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с эпилепсией или Фиолетовый день, призванный повысить осведомленность об эпилепсии, хроническом неврологическом расстройстве, характеризующемся приступами, а также преодолеть социальную стигматизацию и проблемы, с которыми сталкиваются люди, страдающие этой болезнью.

Здоровье •   •  9014 просмотра
Сегодня день больных эпилепсией: ситуация с заболеваемостью в Украине

На Киевщине ко второй годовщине деоккупации состоится концерт "БУЧА: LACRIMOSA"

Концерт "БУЧА: LACRIMOSA", посвященный памяти невинных украинцев, погибших в результате российской военной агрессии, состоится 31 марта по случаю второй годовщины деоккупации Бучи.

Война •   •  13506 просмотра
На Киевщине ко второй годовщине деоккупации состоится концерт "БУЧА: LACRIMOSA"

Япония выделила $230 млн на поддержку украинского сельского хозяйства

Япония выделила 230 миллионов долларов на поддержку аграрного сектора Украины в рамках проекта, направленного на восстановление сельского хозяйства и обеспечение доступа к финансированию для фермеров.

Война •   •  17736 просмотра
Япония выделила $230 млн на поддержку украинского сельского хозяйства

26 марта: Всемирный день вермута, День "Придумай свой праздник"

Сегодня, 26 марта, все любители коктейлей могут присоединиться к Всемирному дню вермута. Событие было основано известным барменом и производителем вермутов Джанкарло Манчино.

УНН Lite •   •  11787 просмотра
26 марта: Всемирный день вермута, День "Придумай свой праздник"

Суд уменьшил залог Трампа до 175 миллионов долларов, предоставив дополнительные 10 дней для уплаты

Суд Нью-Йорка уменьшил сумму залога Дональда Трампа по делу о мошенничестве с $454 млн до $175 млн и дал ему 10 дополнительных дней для уплаты.

политика •   •  17365 просмотра
Суд уменьшил залог Трампа до 175 миллионов долларов, предоставив дополнительные 10 дней для уплаты

Зеленский: путин уже два десятилетия питается терроризмом. Именно он - самое большое окно для террора

Владимир Зеленский отреагировал на обвинения путина в причастности Украины к теракту в москве, назвав путина "больным и циничным существом", которое "питается террором в течение двух десятилетий".

Война •   •  20937 просмотра
Зеленский: путин уже два десятилетия питается терроризмом. Именно он - самое большое окно для террора

Восстановлено электроснабжение в Донецкой области: почти 50 000 семей получили свет

Электроснабжение было восстановлено в 32 населенных пунктах Донецкой области, что обеспечило доступ к электроэнергии для почти 50 000 семей.

Общество •   •  20440 просмотра
Восстановлено электроснабжение в Донецкой области: почти 50 000 семей получили свет

Полиция Киевщины обнаружила рыбное браконьерство: ущерб государству более 64 000 гривен

Полиция Киевской области разоблачила факт незаконного вылова рыбы на сумму более 64 000 гривен.

Общество •   •  20839 просмотра
Полиция Киевщины обнаружила рыбное браконьерство: ущерб государству более 64 000 гривен

Теракт в москве вызывает беспокойство во Франции относительно безопасности Олимпиады

Теракт в московском торговом центре вызвал во Франции беспокойство относительно безопасности предстоящих Олимпийских игр в Париже: министр внутренних дел Франции заявил, что такие крупные события, как Олимпиада, могут стать мишенью для террористических группировок, но заверил, что французские правоохранительные и разведывательные органы будут готовы к этим вызовам.

политика •   •  21569 просмотра
Теракт в москве вызывает беспокойство во Франции относительно безопасности Олимпиады