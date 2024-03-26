Украина - Исландия: где смотреть решающий матч отбора на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

Сегодня, 26 марта, сборная Украины сыграет решающий матч отбора на чемпионат Европы по футболу, который летом этого года состоится в Германии. Соперником наших футболистов будет сборная Исландии, пишет УНН.

Стадион, судейская бригада, трансляция

Номинально домашний матч сборная Украины сыграет в польском городе Вроцлав на стадионе "Тарчинський Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Его даст главный арбитр из Франции Клеман Тюрпен. Обслуживать матч ему будут помогать соотечественники: судьи на линиях - Николя Дано и Эрван Финжан. Резервный арбитр - Франсуа Летесье, арбитр VAR - Жером Брисард.

Прямая трансляция матча в Украине на сервисе MEGOGO и региональных каналах "Суспільного".

Как сыграли в предыдущем раунде

В предыдущем раунде плей-офф сборная Украины на выезде лишь на последних минутах матча сумела вырвать победу у сборной Боснии и Герцеговины.

Хозяева вышли вперед на 56 минуте благодаря автоголу Николая Матвиенко. На 85 минуте Роман Яремчук сравнял счет, а на 88 минуте с его передачи Артем Довбик поставил победную точку в матче.

Исландцы, так же за выезде обыграли сборную Израиля. Пропустив на 31 минуте с пенальти, сборная Исландии забила четыре гола в ворота соперника. Правда, два гола израильтяне пропустили, когда играли в меньшинстве.

История противостояний

Впервые сборные Украины и Исландии встретились в отборе к Евро-2000. Были зафиксированы следующие результаты: Украина-Исландия - 1:1, Исландия-Украина - 0:1.

Второй раз жребий свел обе сборные в отборе к Чемпионату мира-2018: Украина-Исландия - 1:1, Исландия-Украина - 2:0.

Кто фаворит букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение нашей сборной. На победу Украины в основное время ставки принимаются с коэффициентом - 1,56, на победу Исландии - 7,00, на ничью - 4,05.

На победу Украины по итогу дополнительно времени или серии пенальти можно поставить с коэффициентом - 1,26, Исландии - 4,05.

Победитель сегодняшнего матча в финальной части Евро-2024 сыграет в группе D с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

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