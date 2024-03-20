Результаты жеребьевки на Олимпийские игры 2024: Украина будет играть с Аргентиной

В среду 20 марта была проведена жеребьевка, и определены соперники в групповых футбольных матчах Олимпийских игр-2024. По результатам жеребьевки сборная Украины U-23 сыграет в Париже против Аргентины, Марокко и сборной из Азии. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете со ссылкой на ФИФА, передает УНН.

20 марта состоялась жеребьевка групповой стадии футбольного турнира в рамках Олимпийских игр в 🇫🇷Парижі-2024. Мужская сборная Украины попала в квартет В, где нашими соперниками станут сборные 🇦🇷Аргентини, 🇲🇦Марокко, а также третья команда азиатского отборочного турнира, которая определится в мае. ... Желаем успешной подготовки нашим футболистам! - написали в НОК.

Детали

Первый матч украинская команда под руководством Сергея Реброва проведет 24 июля. Из группы в четвертьфинал выйдут две лучшие сборные каждого из квартетов.

Заметим, украинская команда впервые будет участвовать в этих соревнованиях.

Олимпийскую лицензию Украине удалось получить благодаря выходу нашей сборной U21 в полуфинал молодежного Евро-2023.

Игра стартует 24 июля в Марселе 24, за два дня до церемонии открытия в Париже.

Франция, как хозяин нынешних Олимпийских игр откроет футбольный турнир игрой с командой из Соединенных Штатов.

Новая Зеландия и победитель плей-офф между Гвинеей и командой, занявшей четвертое место в азиатских квалификационных соревнованиях, завершат группу A.

Аргентина, которая выиграла титул в 2004 и 2008 годах, сыграла в жеребьевке с Марокко, Украиной и еще не определившимся азиатским отборочным матчем в группе В.

Дополнительно

В НОК также опубликовали расписание матчей сборной Украины на групповой стадии, чтобы украинцы не пропустили важные для наших футболистов игры в Париже.

Тур 1. Украина - Азия 3

Когда: 24 июля 16:00

Где: Лион

Тур 2. Украина - Марокко

Когда: 27 июля 16:00

Где: Сент-Этьен

Тур 3. Украина - Аргентина

Когда: 30 июля 18:00

Где: Лион