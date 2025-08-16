Дебютний гол Екітіке, расистський скандал, дубль Семеніо: "Ліверпуль" у матчі-відкритті АПЛ переміг екскоманду Забарного

premierleague.com

У п'ятницю, 15 серпня, матчем між "Ліверпулем" та "Борнмутом" стартував новий сезон Англійської Прем'єр-ліги-2025/26. Матч порадував вболівальників шістьма забитими голами, один з яких забив новачок "мерсисайдців" Юго Екітіке, а також запам’ятався расистським скандалом, передає УНН.

Деталі

Матч першого туру АПЛ розпочався на "Енфілді" о 22:00. За "Ліверпуль" дебютували новачки команди: Джеремі Фрімпонг, Флоріан Віртц та Юго Екітіке, який і відкрив рахунок у матчі: на 37 хвилині Алексіс Макаллістер віддав пас на Екітіке, який на швидкості увірвався до штрафного та пробив повз голкіпера - 1:0.

У дебюті другого тайму Екітіке асистував на Коді Гакпо: француз на краю штрафного віддав на Гакпо, який змістився у центр, і влучно пробив у дальній кут - 2:0.

На 64-й хвилині "Борнмуту" вдалося скоротити відставання: Антуан Семеніо після розрізного пасу Девіда Брукса відквитав один м’яч для своєї команди - 2:1.

Уже за 10 хвилин Семеніо оформив дубль: форвард протягнув м’яч майже з центра поля та завдав влучного удару у нижній кут воріт Аліссона - 2:2.

Однак, уже за 12 хвилин "Ліверпуль" знову вийшов уперед: Федеріко К’єза вколотив шкіряного у ворота "Борнмута", після того як "вишням" не вдалося його вибити з власного штрафного - 3:2.

На 4-й доданій хвилині до другого тайму, Мохамед Салах поставив крапку у матчі, забивши 4-й гол для "Ліверпуля": Ватару Ендо вдало вибив м’яч вперед, який підхопив Салах, єгиптянин увірвався до штрафного та влучно пробив у дальній кут - 4:2 на користь "Ліверпуля".

Окрім забитих голів, матч запам’ятався першим расистським скандалом у нинішньому розіграші, через що арбітр Ентоні Тейлор на 29-й хвилині навіть зупинив гру.

Коли форвард "Борнмута" Семеніо готувався вкидати м’яч з-за бокової лінії, його з трибун почав ображати вболівальник "Ліверпуля" в кріслі колісному. Сам Семеніо повідомив арбітру, що вболівальник назвав його "нігером", що згідно з регламентом АПЛ передбачає призупинення матчу.

"Сьогоднішній матч між футбольним клубом "Ліверпуль" та "Борнмут" був тимчасово перерваний на перший тайм після повідомлення про дискримінаційні образи з боку глядачів, спрямовані на гравця "Борнмута" Антуана Семеніо. Це відповідає протоколу Прем'єр-ліги щодо боротьби з дискримінацією на полі. Інцидент на "Енфілді" тепер буде ретельно розслідувано. Ми пропонуємо нашу повну підтримку гравцеві та обом клубам. Расизму немає місця ні в нашій грі, ні будь-де в суспільстві. Ми продовжуватимемо співпрацювати із зацікавленими сторонами та органами влади, щоб забезпечити інклюзивне та гостинне середовище для всіх на наших стадіонах", - заявили в пресслужбі АПЛ.

Після гри вболівальники та гравці "Ліверпуля" вшанували пам’ять Діогу Жоти, який загинув разом зі своїм братом у ДТП.

