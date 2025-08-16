Дебютный гол Экитике, расистский скандал, дубль Семенио: "Ливерпуль" в матче-открытии АПЛ победил экс-команду Забарного

premierleague.com

В пятницу, 15 августа, матчем между "Ливерпулем" и "Борнмутом" стартовал новый сезон Английской Премьер-лиги-2025/26. Матч порадовал болельщиков шестью забитыми голами, один из которых забил новичок "мерсисайдцев" Юго Экитике, а также запомнился расистским скандалом, передает УНН.

Детали

Матч первого тура АПЛ начался на "Энфилде" в 22:00. За "Ливерпуль" дебютировали новички команды: Джереми Фримпонг, Флориан Виртц и Юго Экитике, который и открыл счет в матче: на 37 минуте Алексис Макаллистер отдал пас на Экитике, который на скорости ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера - 1:0.

"Ливерпуль" подписал форварда Экитике

В дебюте второго тайма Экитике ассистировал Коди Гакпо: француз на краю штрафной отдал на Гакпо, который сместился в центр, и точно пробил в дальний угол - 2:0.

На 64-й минуте "Борнмуту" удалось сократить отставание: Антуан Семеньо после разрезающего паса Дэвида Брукса отквитал один мяч для своей команды - 2:1.

Уже через 10 минут Семеньо оформил дубль: форвард протянул мяч почти с центра поля и нанес точный удар в нижний угол ворот Алиссона - 2:2.

Однако, уже через 12 минут "Ливерпуль" снова вышел вперед: Федерико Кьеза вколотил кожаный в ворота "Борнмута", после того как "вишням" не удалось его выбить из собственной штрафной - 3:2.

На 4-й добавленной минуте ко второму тайму, Мохамед Салах поставил точку в матче, забив 4-й гол для "Ливерпуля": Ватару Эндо удачно выбил мяч вперед, который подхватил Салах, египтянин ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол - 4:2 в пользу "Ливерпуля".

Помимо забитых голов, матч запомнился первым расистским скандалом в нынешнем розыгрыше, из-за чего арбитр Энтони Тейлор на 29-й минуте даже остановил игру.

Когда форвард "Борнмута" Семеньо готовился вбрасывать мяч из-за боковой линии, его с трибун начал оскорблять болельщик "Ливерпуля" в кресле колесном. Сам Семеньо сообщил арбитру, что болельщик назвал его "ниггером", что согласно регламенту АПЛ предусматривает приостановку матча.

"Сегодняшний матч между футбольным клубом "Ливерпуль" и "Борнмут" был временно прерван в первом тайме после сообщения о дискриминационных оскорблениях со стороны зрителей, направленных на игрока "Борнмута" Антуана Семеньо. Это соответствует протоколу Премьер-лиги по борьбе с дискриминацией на поле. Инцидент на "Энфилде" теперь будет тщательно расследован. Мы предлагаем нашу полную поддержку игроку и обоим клубам. Расизму нет места ни в нашей игре, ни где-либо в обществе. Мы будем продолжать сотрудничать с заинтересованными сторонами и властями, чтобы обеспечить инклюзивную и гостеприимную среду для всех на наших стадионах", - заявили в пресс-службе АПЛ.

После игры болельщики и игроки "Ливерпуля" почтили память Диогу Жоты, который погиб вместе со своим братом в ДТП.

Звезда "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП в Испании