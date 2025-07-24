"Ливерпуль" подписал форварда Экитике

Нападающий Уго Экитике перешел из франкфуртского "Айнтрахта" в "Ливерпуль" за 79 млн фунтов стерлингов (91,5 млн евро), пишет УНН со ссылкой на Sky Sports News.

Детали

"Ливерпуль" заплатит первоначальный взнос в 69 миллионов фунтов стерлингов (80 миллионов евро) плюс 10 миллионов фунтов стерлингов (12,5 миллиона евро) за нападающего, и их летние расходы достигнут 300 миллионов фунтов стерлингов.

Как и в случае с Флорианом Вирцем, большинство бонусов, связанных с трансфером Экитике, связаны с трофейными успехами "Ливерпуля" и значительным вкладом игрока в команду.

В прошлом сезоне Экитике забил 22 гола в 48 играх во всех соревнованиях за Франкфурт, помогая команде квалифицироваться в Лигу чемпионов.

"Ливерпуль" видит в нем многофункционального центрального нападающего, который в основном играет на позиции "девятки", но также может играть на позиции второго форварда или флангового форварда.

В клубе считают, что Экитике имеет потенциал стать одним из лучших нападающих мира, если продолжит в том же духе.

"Ливерпуль" заплатил рекордную сумму за полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Виртца