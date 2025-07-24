"Ливерпуль" подписал форварда Экитике
Киев • УНН
Уго Экитике перешел из франкфуртского «Айнтрахта» в «Ливерпуль» за 79 миллионов фунтов стерлингов. «Ливерпуль» заплатит 69 миллионов фунтов стерлингов первоначального взноса и 10 миллионов фунтов стерлингов бонусами.
Нападающий Уго Экитике перешел из франкфуртского "Айнтрахта" в "Ливерпуль" за 79 млн фунтов стерлингов (91,5 млн евро), пишет УНН со ссылкой на Sky Sports News.
Детали
"Ливерпуль" заплатит первоначальный взнос в 69 миллионов фунтов стерлингов (80 миллионов евро) плюс 10 миллионов фунтов стерлингов (12,5 миллиона евро) за нападающего, и их летние расходы достигнут 300 миллионов фунтов стерлингов.
Как и в случае с Флорианом Вирцем, большинство бонусов, связанных с трансфером Экитике, связаны с трофейными успехами "Ливерпуля" и значительным вкладом игрока в команду.
В прошлом сезоне Экитике забил 22 гола в 48 играх во всех соревнованиях за Франкфурт, помогая команде квалифицироваться в Лигу чемпионов.
"Ливерпуль" видит в нем многофункционального центрального нападающего, который в основном играет на позиции "девятки", но также может играть на позиции второго форварда или флангового форварда.
В клубе считают, что Экитике имеет потенциал стать одним из лучших нападающих мира, если продолжит в том же духе.
"Ливерпуль" заплатил рекордную сумму за полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Виртца13.06.25, 21:07 • 7503 просмотра