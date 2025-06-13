"Ливерпуль" заплатил рекордную сумму за полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Виртца

Летнее трансферное окно "Ливерпуля" началось с бурного старта - появилась информация о договоренности с леверкузенским "Байером" о переходе в клуб английской премьер-лиги Флориана Вирца, который признан лучшим игроком немецкой Бундеслиги по итогам сезона-2024/25.

Передает УНН со ссылкой на ВВС, Sky Sports и ESPN.

Детали

Чемпионы Премьер-лиги "Ливерпуль" договорились о подписании атакующего полузащитника сборной Германии Флориана Виртца из "Байера" на сумму 116 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщают BBC и Sky Sports, со ссылкой на общее соглашение с "Байером", переход будет стоить около 100 миллионов фунтов стерлингов (117,5 миллиона евро), плюс дополнительные 16 миллионов (18,8 миллиона евро) в зависимости от целей.

Сейчас Виртц является самым дорогим трансфером не только "Ливерпуля", но и всей Премьер-лиги.

Отметим, что 22-летний игрок был креативным стержнем в леверкузенском "Байере", команде, которая приобрела славу в Бундеслиге под руководством Хаби Алонсо.

Справочно

Виртц вышел из молодежной академии ФК "Кельн", но в 2020 году перешел в леверкузенский "Байер". Он сыграл почти 200 официальных матчей за клуб, главной из которых стал чемпионский титул в сезоне 2023/24. Под руководством Хаби Алонсо "Байер" стал чемпионом Германии. Также следует отметить, что у Вирца все еще был контракт до 2027 года.

Виртц забил семь голов в 31 матче за сборную Германии с момента своего дебюта за национальный состав в 2021 году.

Виртц должен стать вторым игроком, которого "Ливерпуль" приобрел у "Байер Леверкузен" этим летом, ведь правый защитник Жереми Фримпонг прибыл за 34 миллиона фунтов стерлингов, передает ВВС.

"Ливерпуль", который выиграл титул чемпиона Премьер-лиги 2024-25 годов в первом сезоне тренера Арне Слота, стремился усилить свой состав, и считается, что уровень их расходов стал таким благодаря ограничению расходов в предыдущие трансферные окна.

В прошлом летом они приобрели только у "Ювентуса" итальянского вингера Федерико Кьезу за 12,5 миллионов фунтов стерлингов, тогда как грузинский вратарь Георгий Мамардашвили был подписан из "Валенсии" за 29 миллионов фунтов стерлингов, что позволит ему присоединиться к команде до начала следующего сезона.

Что касается потерь, то "Ливерпуль" продал вратаря сборной Ирландии Каоймхина Келлехера в "Брентфорд" за начальные 12,5 миллионов фунтов стерлингов, которые могут вырасти до 18 миллионов фунтов стерлингов.

Они также избавились от правого защитника сборной Англии Трента Александера-Арнольда, который перешел в мадридский "Реал".

Напомним

"Челси" решил не подписывать вингера Санчо на постоянной основе, выплатив "Манчестер Юнайтед" 5 млн фунтов. Игрок возвращается в МЮ, но планирует рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

Колумбийский форвард Джон Дюран недоволен в "Аль-Насре", как и клуб им. После скандалов и снижения стоимости трансфера, он может перейти в аренду в другой клуб.