Колумбійський форвард Джон Дюран, екс-гравець "Астон Вілли" не задоволений життям у "Аль-Наср". Так само як і саудівський футбольний клуб з міста Ер-Ріяд, не задоволений 21-річного футболіста з Колумбії.

Передає УНН із посиланням на Аrriyadiyah та Еl Сolombiano.

Деталі

Колумбійський легіонер Джон Дюран, нападник першої футбольної команди "Ан-Наср", сумнівається, що продовжить виступи у новому спортивному сезоні у складі клубу, за інформацією спеціальних джерел, що стали відомі "Ар-Ріядія".

Незважаючи на чудовий дебют в складі "Аль-Наср", новий коллега по команді Кріштіану Роналду, провів решту сезону не надто впевнено. Хоча у цьому сезоні Дюран зіграв у 13 матчах і забив вісім голів у лізі.

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Однак після кожного повернення з гри за збірну Колумбії він викликав занепокоєння своєю поведінкою та інцидентами поза полем.

Ситуацію посилив нещодавній скандал навколо збірної Колумбії, який включав нібито агресивну поведінку щодо тренера Нестора Лоренцо та його товаришів по команді, а потім його звільнення зі складу через фізичні проблеми. - пишуть ЗМІ.

Довідка

Джон Дюран перейшов до "Аль-Наср" з "Астон Вілли" за 75 мільйонів євро наприкінці січня 2025 року. Тоді колмубійська зірка заявляв, що приєднується до "клубу своєї мрії". Ця заява у ЗМІ викликала бурхливу реакцію.

До "Астон Вілли", Дюран грав за "Енвігадо" (Колумбія), "Чикаго Файр" (США).

Наразі відомо, що "деякі клуби, які висловили готовність взяти його в оренду", але це станеться лише в тому випадку, якщо пропозиція або заява відповідатиме умовам, зазначеним "Аль-Насром".

Доповнення

Позаспортивні події вже вплинули не лише на гру Дюрана на полі, але й на вартість його трансферу, оскільки, за даними Transfermarkt, його вартість впала на 5 пунктів, з 40 мільйонів євро до 35 мільйонів євро.

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