Колумбийский форвард Джон Дюран, экс-игрок "Астон Виллы" не доволен жизнью в "Аль-Наср". Так же как и саудовский футбольный клуб из города Эр-Рияд, не доволен 21-летнего футболиста из Колумбии.

Передает УНН из ссылкой на Аrriyadiyah и Еl Сolombiano.

Детали

Колумбийский легионер Джон Дюран, нападающий первой футбольной команды "Ан-Наср", сомневается, что продолжит выступления в новом спортивном сезоне в составе клуба, по информации специальных источников, которые стали известны "Ар-Риядия".

Несмотря на прекрасный дебют в составе "Аль-Наср", новый коллега по команде Криштиану Роналду, провел остаток сезона не слишком уверенно. Хотя в этом сезоне Дюран сыграл в 13 матчах и забил восемь голов в лиге.

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Однако после каждого возвращения из игры за сборную Колумбии он вызывал беспокойство своим поведением и инцидентами вне поля.

Ситуацию усугубил недавний скандал вокруг сборной Колумбии, который включал якобы агрессивное поведение в отношении тренера Нестора Лоренцо и его товарищей по команде, а затем его увольнение из состава из-за физических проблем. - пишут СМИ.

Справка

Джон Дюран перешел в "Аль-Наср" из "Астон Виллы" за 75 миллионов евро в конце января 2025 года. Тогда колмубийская звезда заявлял, что присоединяется к "клубу своей мечты". Это заявление в СМИ вызвало бурную реакцию.

До "Астон Виллы", Дюран играл за "Энвигадо" (Колумбия), "Чикаго Файр" (США).

Сейчас известно, что "некоторые клубы, которые выразили готовность взять его в аренду", но это произойдет только в том случае, если предложение или заявление будет соответствовать условиям, указанным "Аль-Насром".

Дополнение

Внеспортивные события уже повлияли не только на игру Дюрана на поле, но и на стоимость его трансфера, поскольку, по данным Transfermarkt, его стоимость упала на 5 пунктов, с 40 миллионов евро до 35 миллионов евро.

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